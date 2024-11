Louis e Marie Ducruet aspettano il secondo figlio: l’emozione della coppia monegasca su Instagram

Louis e Marie Ducruet, una delle coppie più seguite del Principato di Monaco, si preparano ad accogliere la loro seconda figlia. Recentemente, Marie ha condiviso su Instagram alcuni momenti della loro vita familiare, esprimendo la gioia per l’arrivo imminente di un nuovo membro della famiglia. La comunicazione social si è arricchita di immagini che ritraggono non solo i futuri genitori ma anche la loro primogenita Victoire e il loro amato cane Pancake, sottolineando così il forte legame che unisce questa famiglia in crescita.

L’annuncio della gravidanza e la festa per il gender reveal

Il 2023 ha segnato un altro grande momento per Louis e Marie Ducruet, che hanno annunciato la gravidanza all’inizio dell’anno. Questo momento di attesa è stato celebrato con particolare gioia e creatività, tra cui un gender reveal party che ha conquistato i cuori dei loro sostenitori. Durante l’evento, Victoire indossava un cardigan rosa con la scritta “sorellona”, un chiaro segno dell’emozione per l’arrivo della sorellina. Non da meno, il loro cane Pancake, parte integrante della famiglia, ha partecipato con una bandana che ironicamente avvertiva: “Oh no, non di nuovo!”. Queste semplici, ma significative, manifestazioni di felicità hanno catturato l’attenzione di molti ammiratori, rendendo pubblica la loro attesa.

La vita familiare: equilibrio e complicità

La nascita della loro prima figlia, Victoire, ad aprile 2023, ha segnato un momento di svolta per Louis e Marie, che hanno affrontato il nuovo capitolo della loro vita con grande complicità. Marie ha condiviso, in un’intervista rilasciata a Monaco Info, quanto sia fortunata ad avere un marito presente e collaborativo. L’idea di una genitorialità condivisa si riflette nella loro quotidianità: entrambi prendono parte attivamente alle responsabilità familiari, creando un ambiente sereno e stimolante per la crescita delle loro figlie. Marie ha confessato di apprezzare il fatto che Louis non esiti mai a intervenire in caso di necessità, evidenziando un vero equilibrio nei compiti domestici e nella gestione delle esigenze familiari. Questo tipo di apertura è particolarmente apprezzato nella società moderna e dimostra una nuova visione di famiglia.

La storia d’amore tra Louis e Marie

Ogni grande amore ha una propria storia, e quella di Louis e Marie non fa eccezione. I due si sono incontrati in una discoteca di Cannes, scoprendo in seguito di aver condiviso un percorso scolastico comune. Dopo aver trascorso due anni insieme alla Western Carolina University per completare i loro studi in Business e Marketing, la coppia ha deciso di formalizzare il loro legame. Louis ha scelto un contesto romantico, proponendo a Marie di sposarlo su una spiaggia in Vietnam nel febbraio 2018. Questo gesto ha dimostrato la sua volontà di rendere quel momento unico e significativo per entrambi.

Successivamente, nel luglio 2019, Louis e Marie si sono uniti in matrimonio, prima con una cerimonia civile e poi in modo tradizionale nella cattedrale di Monaco. Questo luogo non è solo un sito emblematico per la famiglia reale, ma rappresenta anche un forte legame con la cultura e la storia monegasca, essendo il luogo in cui si sono sposati anche il principe Ranieri e Grace Kelly. La cerimonia ha visto la presenza di circa duecento invitati e un momento emotivo che ha toccato molto la principessa Stéphanie, madre di Louis.

Aspirazioni future della coppia

Dopo il matrimonio, Louis aveva espresso il desiderio di avere una famiglia numerosa e, con l’arrivo della loro seconda figlia, quel sogno sta prendendo forma. La coppia appare molto unita e determinata a costruire una famiglia solida, desiderosa di affrontare le sfide della genitorialità assieme, mantenendo un equilibrio tra vita privata e pubblica. La loro storia, appassionante e ricca di emozioni, continua a ispirare molti, rendendo Louis e Marie Ducruet una delle famiglie più ammirate e seguite nel Principato di Monaco. La loro attesa per la nuova arrivata è solo l’ultimo capitolo di una storia d’amore in continua evoluzione.