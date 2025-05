Louane rappresenta la Francia all’Eurovision 2025 con il brano “Maman”

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Louane, una delle figure più emblematiche della musica francese contemporanea, è stata scelta per rappresentare la Francia all’Eurovision Song Contest 2025, che si svolgerà a Basilea dal 13 al 17 maggio. Dopo il successo di Nemo, che ha portato il paese a un’ottima posizione lo scorso anno, la cantante si prepara a calcare il palco con il suo nuovo brano “Maman“. Sarà interessante vedere se riuscirà a superare il quarto posto ottenuto da Slimane nel 2024.

Chi è Louane

Louane, il cui vero nome è Anne Edwige Maria Peichert, è una giovane artista francese nata nel 1996. Fin da piccola, ha sviluppato una forte passione per la musica, un interesse che le è stato trasmesso dalla sua tata Monique. La sua carriera musicale ha preso il via nel 2013, quando a soli 16 anni ha partecipato alla seconda edizione di “The Voice: La Plus Belle Voix“, dove ha raggiunto la semifinale. Dopo questa esperienza, ha scelto di adottare il nome d’arte Louane, unendo il suo nome e quello di sua sorella Louise.

Nel 2014, Louane ha debuttato come attrice nel film “La famiglia Bélier“, diretto da Éric Lartigau, che l’aveva notata durante il suo percorso a “The Voice“. Il film ha avuto un grande successo e ha portato Louane a vincere il Premio Lumière come miglior promessa femminile. Tuttavia, nonostante il trionfo nel mondo del cinema, Louane ha deciso di concentrarsi sulla sua carriera musicale.

Dopo aver firmato un contratto con Mercury Records, ha pubblicato il suo primo album, “Chambre 12“, il 2 marzo 2015. Questo lavoro ha riscosso un enorme successo, diventando l’album più venduto dell’anno in Francia e guadagnando il Premio per l’album rivelazione dell’anno nel febbraio 2016. Nel 2017, ha lanciato il suo secondo disco, “Louane“, che ha continuato a consolidare la sua carriera, con il singolo “On était beau” che ha ottenuto la certificazione di disco di platino. Nel 2020, è uscito il suo terzo album, “Joie de vivre“. Con cinque dischi in studio e oltre tre milioni di album venduti, Louane si è affermata come una delle artiste più amate in Francia.

Il brano “Maman” e la sua presentazione

Il brano “Maman” è stato presentato in un contesto molto significativo: durante l’intervallo della finale del torneo di rugby Sei Nazioni, che si è svolta al Stade de France di Parigi, davanti a un pubblico di 80 mila spettatori. Questa scelta ha messo in risalto l’importanza del brano, che si distingue per la sua potenza emotiva e il suo significato profondo, essendo dedicato alla madre.

“Maman” è una power-ballad che combina elementi della tradizione musicale francese con le tendenze moderne dell’adult-contemporary. La canzone affronta temi di crescita personale e riflessione, esprimendo sentimenti di nostalgia e riconoscenza verso la figura materna. Louane, in questo brano, riesce a trasmettere una forte connessione emotiva, rendendo il pezzo non solo un omaggio alla madre, ma anche una celebrazione del legame tra madre e figlia.

In qualità di membro del “Big 5“, la Francia avrà accesso diretto alla finale dell’Eurovision Song Contest 2025, dove Louane si esibirà il 17 maggio. La sua performance sarà attesa con grande interesse, poiché il pubblico si chiede se riuscirà a superare il risultato ottenuto da Slimane l’anno precedente.

Il significato del testo di “Maman“

Il testo di “Maman” è ricco di emozioni e riflessioni personali. La canzone inizia con immagini di solitudine e introspezione, descrivendo un percorso di crescita e cambiamento. Louane esprime il suo desiderio di riconnettersi con la madre, sottolineando come la sua figura abbia influenzato la sua vita. Frasi come “Ho costruito la mia vita” e “Il vuoto è grande” evidenziano la ricerca di un equilibrio interiore e la consapevolezza della propria identità.

La ripetizione della parola “Mamma” nel ritornello diventa un mantra, un richiamo emotivo che sottolinea l’importanza della figura materna nella vita di Louane. La canzone si conclude con una nota di speranza e di accettazione, evidenziando come, nonostante le sfide, l’amore e il supporto materno rimangano un faro di luce.

Con “Maman“, Louane non solo si prepara a rappresentare la Francia all’Eurovision, ma offre anche un pezzo che risuona profondamente con il pubblico, toccando temi universali di amore, crescita e connessione familiare.

