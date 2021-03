Patti Harrison si è unita al cast dell’avventura romantica della Paramount Pictures “The Lost City of D.” Suoi compagni di viaggio saranno Sandra Bullok e Channing Tatum.

Lost City of D: Patti Harrison in un ruolo segreto

Protagonista accanto a Sandra Bullock e Channing Tatum, annunciati in precedenza, Harrison si unisce con un ruolo ancora segreto. Adam e Aaron Nee stanno dirigendo sulla base della sceneggiatura di Dana Fox. La Bullock è tra i produttori attraverso il suo banner Fortis Films, con la 3dot Productions di Liza Chasin. Seth Gordon è anche assegnato alla produzione tramite la mostra A.

“Lost City of D” segue un romanziere solitario (Bullock), che era sicuro che nulla potesse essere peggio che rimanere bloccato in un tour del libro con il suo modello di copertina (Tatum), fino a quando un tentativo di rapimento li trascina entrambi in un’avventura spietata nella giungla , dimostrando che la vita può essere molto più strana e più romantica di qualsiasi sua trovata narrativa.

L’ascesa di Patti Harrison

L’attrice scrittrice ha recentemente partecipato alla selezione del Sundance Film Festival 2021 “Together Together” con Ed Helms.

Harrison ha anche fatto la storia a marzo come primo attore trans a dare la voce a un personaggio in un film Disney, l’animazione “Raya and the Last Dragon”, ed è apparsa nel film di Blake Lively del 2018 “A Simple Favor”. Nello spazio televisivo, Harrison è un personaggio ricorrente nella serie Hulu di Aidy Bryant “Shrill”. Inoltre ha recitato come guest star in “BoJack Horseman” e in “High Maintenance” della HBO. E’ stata selezionata come uno dei dieci fumettisti da tenere d’occhio nel 2019. Non a caso, infatti, ha anche lavorato nelle stanze degli scrittori per “Dispatches From Elsewhere” di Jason Segel e “Big Mouth” di Nick Kroll.

Maria Bruna Moliterni

12 ⁄ 03 ⁄ 2021