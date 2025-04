Lorenzo Tano e Lucrezia Lando: un amore in crescita tra Italia e Ungheria

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’amore tra Lorenzo Tano e Lucrezia Lando, nato sotto i riflettori del programma “Ballando con le stelle“, continua a crescere. I due giovani, che hanno condiviso momenti indimenticabili sul palcoscenico, ora sognano di costruire una famiglia insieme. Tuttavia, la loro relazione si trova di fronte a una sfida: la residenza di Lorenzo in Ungheria e il desiderio di Lucrezia di tornare in Italia per avvicinarsi alla sua famiglia.

Un amore che sboccia tra danza e sogni di famiglia

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando si sono conosciuti durante la popolare trasmissione di danza, dove il loro legame è cresciuto giorno dopo giorno. La ballerina ha recentemente condiviso i suoi sentimenti in una lettera pubblicata su DiPiù tv, esprimendo il desiderio di tornare in Veneto per stare più vicina ai suoi cari. Lucrezia ha dichiarato: “Io ti amo, vorrei costruire con te una famiglia, ma sento il bisogno di vivere questa realtà tornando dalle mie parti”. Questo desiderio di vicinanza familiare è forte, soprattutto considerando che Lorenzo vive in una grande villa a Budapest, dove risiedono anche Rocco Siffredi e la moglie Rózsa Tassi.

La ballerina ha fatto il suo trasferimento a Budapest per amore, ma la lontananza dalla sua famiglia in Italia inizia a pesare. Lucrezia ha sottolineato l’importanza di avere i nonni vicini per i futuri figli, esprimendo il suo desiderio di un equilibrio tra le due realtà. La situazione attuale, con Lorenzo stabilito in Ungheria, rende difficile la realizzazione di questo sogno.

La risposta di Lorenzo e le aspettative familiari

In risposta alla lettera di Lucrezia, Lorenzo ha voluto rassicurarla, condividendo i suoi stessi desideri di costruire una famiglia. Anche lui ha espresso il desiderio di diventare genitore e ha rivelato che Rocco Siffredi, suo padre, non vede l’ora di abbracciare la sua futura nipotina. Lorenzo ha affermato: “A me piacciono le famiglie numerose e sogno di avere non una, ma tre bambine. Sono disposto ad accettare anche maschietti, ma sul numero non transigo: vorrei avere tre figli”.

Questa dichiarazione d’amore è significativa e mostra quanto Lorenzo tenga alla sua relazione con Lucrezia. Tuttavia, ha anche chiarito che per il momento non è possibile tornare in Italia. “So quanto sei legata alle tue radici, ma naturalmente puoi tornare ogni volta che vuoi”, ha detto Lorenzo, evidenziando la possibilità di viaggi frequenti tra Ungheria e Italia.

Un futuro incerto ma pieno di speranze

Nonostante le difficoltà attuali, Lorenzo ha una visione ottimistica per il futuro della loro relazione. Ha parlato della creazione di una famiglia che possa viaggiare e scoprire il mondo insieme, sottolineando che la distanza non rappresenta un ostacolo per l’amore. “Costruiamo una famiglia che viaggia, che scopre, che cresce libera”, ha affermato Lorenzo, lasciando aperta la possibilità di un futuro in Italia o in altri luoghi.

La coppia ha vissuto un anno e mezzo di intensa felicità e ora si impegna a costruire il proprio futuro insieme. La loro storia è un esempio di come l’amore possa superare le difficoltà e le distanze, mentre entrambi continuano a lavorare per realizzare i loro sogni. La strada è ancora lunga, ma Lorenzo e Lucrezia sono determinati a far funzionare la loro relazione, affrontando insieme le sfide che si presenteranno.

