Lorenzo Battistello racconta il Grande Fratello: retroscena e compensi dei concorrenti

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Lorenzo Battistello, uno dei dieci partecipanti della prima edizione del Grande Fratello, ha recentemente condiviso i suoi ricordi legati a quell’esperienza unica. In un’intervista a FanPage, ha rivelato dettagli inediti sulla sua partecipazione al reality show, svelando come la trasmissione fosse radicalmente diversa rispetto a oggi. Battistello ha anche parlato delle sue motivazioni iniziali e delle condizioni di vita all’interno della casa.

L’inizio dell’avventura nel Grande Fratello

Lorenzo Battistello ha raccontato di aver scoperto il casting del Grande Fratello attraverso un annuncio in televisione. Inizialmente, la sua impressione era che si trattasse di un gioco a premi, e per questo decise di partecipare. “Mi incuriosii”, ha affermato, “pensai che avrei potuto vincere dei soldi”. Dopo aver telefonato, fu contattato qualche giorno dopo e invitato a Milano. Solo successivamente, quando gli chiesero di recarsi a Roma per un secondo incontro, iniziò a comprendere la vera natura del programma.

Un momento cruciale per la sua decisione fu il consiglio di sua madre, che lo incoraggiò a visitare Roma e a valutare l’offerta. “Le diedi retta e mi recai ai casting senza ansie e obiettivi”, ha spiegato Battistello. Questa mancanza di aspettative si rivelò un vantaggio, permettendogli di mostrarsi autentico e sincero durante il suo soggiorno nella casa.

La vita nella casa del Grande Fratello

Battistello ha descritto la vita all’interno della casa come completamente diversa rispetto a come viene presentata oggi. “Nessuno di noi si preparava per la puntata del giovedì sera“, ha dichiarato, rivelando che durante la sua permanenza non indossò mai le scarpe. La mancanza di preparazione e di consapevolezza riguardo all’immagine che stavano proiettando al pubblico era palpabile. “Non sapevamo come l’Italia ci vedesse”, ha aggiunto, sottolineando che il confessionale era visto più come un obbligo che come un’opportunità di espressione.

La casa stessa era molto più piccola di quanto ci si possa immaginare. “C’erano due camerette con cinque persone ciascuna”, ha spiegato Battistello, evidenziando la mancanza di privacy. I letti erano dotati di cassettoni, ma spesso non era possibile aprirli a causa della disposizione degli arredi. “Nella casa del Grande Fratello non esisteva il concetto di solitudine”, ha continuato, raccontando come fosse impossibile trovare momenti di tranquillità. “Tentavo di alzarmi prestissimo per godermi un caffè in pace, ma era praticamente impossibile”.

Compensi e riflessioni sul passato

Battistello ha anche rivelato il compenso che riceveva per la sua partecipazione al programma. “Per la permanenza in casa ricevetti 100 mila lire al giorno in gettoni d’oro”, ha dichiarato, aggiungendo che sua zia conserva ancora alcuni di quei gettoni. Questo dettaglio mette in luce come, nonostante il reality fosse un’esperienza intensa e impegnativa, i concorrenti ricevevano un compenso per il loro tempo trascorso nella casa.

Oggi, Lorenzo Battistello vive in Spagna dal 2011 e ha confessato che non rifarebbe mai l’esperienza del Grande Fratello. Le sue parole offrono uno sguardo interessante su un’epoca in cui il reality show era ancora in fase di definizione e i concorrenti vivevano un’esperienza completamente diversa rispetto a quella attuale. La sua testimonianza rimane un’importante finestra su come il programma abbia evoluto nel tempo e su come le dinamiche tra concorrenti e pubblico siano cambiate.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!