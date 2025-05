Lorenzo Battistello: 25 anni dopo il Grande Fratello, riflessioni e nuove opportunità

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Lorenzo Battistello, noto per la sua partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello, ha recentemente condiviso ricordi e riflessioni sulla sua esperienza nel reality show. In un’intervista rilasciata a Fanpage, l’ex concorrente ha rivelato dettagli inediti sulla sua vita dopo il programma e ha espresso il suo interesse per nuove avventure televisive, come Pechino Express.

La prima edizione del Grande Fratello: un’esperienza indimenticabile

Sono trascorsi 25 anni dalla storica prima edizione del Grande Fratello, un programma che ha segnato un’epoca nella televisione italiana. Lorenzo Battistello, uno dei protagonisti di quella stagione, ha trascorso 43 giorni nella Casa di Cinecittà, un’esperienza che ha cambiato radicalmente la sua vita. Intervistato, Battistello ha rivelato che, sebbene la sua partecipazione gli abbia aperto molte porte, il compenso ricevuto non era all’altezza del clamore mediatico generato all’epoca.

Battistello ha sottolineato come, senza l’esistenza dei social media, la sua visibilità fosse limitata. “Se ci fossero stati i social, avremmo avuto centinaia di migliaia di follower”, ha dichiarato. Nonostante il successo del programma, il suo guadagno non era proporzionato alla notorietà acquisita. “Dopo il Grande Fratello, avevamo una sorta di esclusiva con Mediaset, ma non contratti veri e propri”, ha spiegato. La sua partecipazione a programmi come Buona Domenica avveniva tramite gettoni di presenza, mentre per la permanenza nella Casa ricevette un compenso di 100 mila lire al giorno in gettoni d’oro, un importo che oggi potrebbe sembrare esiguo.

Riflessioni sul mondo dello spettacolo e nuove opportunità

Dopo aver vissuto un periodo di grande popolarità, Lorenzo Battistello ha deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo. Ha spiegato che, sebbene il Grande Fratello gli abbia cambiato la vita, essere costantemente associato a quell’immagine giovanile gli ha creato disagio. “La vita va avanti e vorrei essere giudicato come professionista”, ha affermato. Questa presa di coscienza lo ha portato a lasciare il mondo della televisione, rendendosi conto che non era adatto a quel tipo di carriera.

Nonostante il suo allontanamento, Battistello ha rivelato di aver ricevuto un contatto per partecipare a Pechino Express. “Mi sarebbe piaciuto partecipare. Un Grande Fratello, a 51 anni, non lo rifarei. So come funzionano certi meccanismi”, ha dichiarato, evidenziando la sua volontà di affrontare nuove sfide televisive in un contesto diverso.

Cristina Plevani: dal Grande Fratello a L’Isola dei Famosi

A 25 anni dalla sua vittoria al Grande Fratello, Cristina Plevani si prepara a tornare in televisione come naufraga ufficiale della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, in partenza domani sera su Canale 5. Ospite nell’ultima puntata di Verissimo, Plevani ha condiviso i suoi ricordi della Casa di Cinecittà, inclusa la sua relazione con Pietro Taricone.

“Mi ritengo fortunata ad aver fatto la prima edizione del Grande Fratello, non cambierei nulla”, ha affermato, esprimendo la sua gratitudine per l’affetto ricevuto dal pubblico. La sua partecipazione a L’Isola dei Famosi rappresenta un nuovo capitolo nella sua carriera, e Plevani ha dichiarato di voler affrontare questa avventura con leggerezza e determinazione.

Insieme a lei, diversi volti noti parteciperanno al reality, tra cui Antonella Mosetti, Loredana Cannata e Camila Giorgi. L’appuntamento con L’Isola dei Famosi è fissato per domani, mercoledì 7 maggio 2025, in prima serata su Canale 5.

Le storie di Lorenzo Battistello e Cristina Plevani dimostrano come il mondo della televisione possa offrire opportunità e sfide, anche a distanza di anni dalla loro prima apparizione.

