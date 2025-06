Loredana Lecciso svela i segreti di bellezza: skincare e make-up per una pelle radiosa

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Loredana Lecciso, nota per la sua carriera nel mondo dello spettacolo e compagna del celebre cantante Al Bano, condivide con il pubblico i suoi segreti di bellezza. Nata nel 1972, è madre di tre figli: Brigitta, 30 anni, Jasmine, 24, e Albano Jr, 22. In un’intervista rilasciata a Gente, l’ex showgirl racconta come si prenda cura della sua pelle e del suo trucco, rivelando pratiche quotidiane che la aiutano a mantenere un aspetto fresco e luminoso.

La routine di bellezza di Loredana

Fin da giovane, Loredana ha mostrato un forte interesse per il trucco. Ricorda i suoi inizi: “Mi piaceva il make-up carico, ma non avevo la tecnica per realizzarlo. Con il senno di poi, più che valorizzarmi, mi peggioravo, ma pensavo di stare bene”. Oggi, invece, ha optato per un approccio più leggero e naturale. La sua pelle, descritta come “tendenzialmente secca, chiara e delicata”, richiede una costante idratazione. Per questo, Loredana cerca di bere almeno un litro e mezzo d’acqua al giorno, anche se ammette di essere a volte un po’ pigra in questo.

Per la detersione, utilizza uno struccante oleoso per viso e occhi, seguito da una crema nutriente fluida. Non manca mai di applicare un siero nella zona perioculare e, occasionalmente, dei patch per rinfrescare e drenare la pelle. La figlia Jasmine gioca un ruolo importante nella sua routine di bellezza, spronandola a mantenere le buone abitudini.

L’importanza dell’olio nella cura della pelle

Loredana attribuisce parte della sua bellezza all’uso dell’olio, preferibilmente secco, che considera un vero e proprio elisir. “È sublime come lascia la pelle”, afferma. Non si limita a usarlo per il corpo, ma lo applica anche sui capelli, realizzando impacchi che tiene in posa per un’ora. Sebbene richieda un attento risciacquo, il risultato finale è un effetto nutriente e luminoso che la soddisfa pienamente.

La Lecciso ha una visione chiara della sua routine di bellezza e non teme di sperimentare. Parlando del suo make-up, spiega che non lo applica ogni giorno per permettere alla pelle di respirare. Quando decide di truccarsi, opta per un fondotinta diluito con la crema idratante, un po’ di terra per il contouring, blush rosato e illuminante sugli zigomi. Questo approccio le consente di apparire fresca e naturale, senza appesantire il viso.

Riflessioni sul look e il cambiamento

Loredana non esclude la possibilità di cambiare look. Ha pensato di tagliare la sua lunga chioma, ma ammette di non avere il coraggio di farlo. “I capelli lunghi sono la mia coperta di Linus”, confessa, rivelando quanto siano importanti per lei. La sua chioma rappresenta un elemento di sicurezza e comfort, rendendo difficile il passo verso un cambiamento radicale.

In sintesi, Loredana Lecciso offre uno sguardo affascinante sulla sua routine di bellezza, rivelando che la cura della pelle e il trucco possono essere pratiche quotidiane gratificanti. Con un approccio semplice e naturale, riesce a mantenere un aspetto fresco e luminoso, dimostrando che la bellezza può essere raggiunta attraverso scelte consapevoli e pratiche quotidiane.

