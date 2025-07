Loredana Cannata rischia la vita durante la finale dell’Isola dei Famosi 2025: l’incidente in apnea

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La finale dell’Isola dei Famosi 2025 ha riservato momenti di grande tensione e paura, non solo per il risultato del televoto, ma anche per un incidente che ha coinvolto l’attrice Loredana Cannata. Durante una prova di apnea, la concorrente ha vissuto un’esperienza drammatica quando i suoi capelli si sono incastrati nella gabbia, costringendo lo staff a intervenire rapidamente per salvarla. Questo episodio ha colpito non solo il pubblico in studio, ma anche gli spettatori a casa, trasformando un momento di gioco in una situazione di emergenza.

L’incidente di Loredana Cannata: un momento di panico

La prova di apnea prevedeva che i concorrenti rimanessero sott’acqua per un minuto e mezzo per guadagnare l’immunità. Tuttavia, a 40 secondi dall’inizio, Loredana Cannata ha incontrato un grave problema. Mentre tentava di risalire, i suoi capelli si sono impigliati nella struttura della gabbia, immobilizzandola e generando panico tra i presenti. La conduttrice Veronica Gentili, visibilmente scossa, ha interrotto la diretta per chiedere aiuto, esprimendo la sua preoccupazione con un gesto disperato.

L’intervento dello staff è stato immediato. Subacquei esperti sono entrati in acqua per liberare Loredana, tagliando i capelli che la trattenevano. Quando l’attrice è riemersa, il suo volto esprimeva ancora la tensione dell’accaduto. In un’intervista successiva, ha raccontato l’esperienza traumatica: “Stavo cercando di tornare su ma prendevo acqua. Ho pensato che non ce l’avrei fatta, mi sono spaventata”. Ha anche aggiunto di aver battuto la testa contro la gabbia, mostrando un evidente bozzo sulla fronte.

La reazione dello studio e il supporto del nipote

L’incidente ha scosso profondamente anche gli spettatori in studio. Veronica Gentili, con gli occhi sgranati e le mani sul volto, ha rappresentato il panico generale. Anche Pierpaolo Pretelli ha commentato l’accaduto, lodando la prontezza dello staff: “Tempismo perfetto, un lavoro incredibile dietro le quinte”. Questo episodio ha dimostrato quanto possa essere imprevedibile e rischiosa la competizione, trasformando un momento di intrattenimento in una situazione di vera emergenza.

Prima della prova, Loredana Cannata aveva ricevuto un videomessaggio dal nipote Kyle, che ha suscitato una forte emozione tra i presenti. L’attrice ha rivelato di aver partecipato al programma per garantire un futuro migliore al bambino, affetto da gravi problemi alla vista. “Voglio guadagnare per portare tutti a Roma, dove ci sono i mezzi pubblici e il medico che lo cura al Gemelli. Sono qui per lui, per dargli più possibilità”, ha dichiarato, mostrando la sua determinazione e il suo amore per il nipote.

Un’uscita tra gli applausi: il coraggio di Loredana

Nonostante l’incidente e la tensione accumulata, Loredana Cannata ha portato a termine la prova. Tuttavia, è stata eliminata al televoto successivo. Uscendo dallo studio, ha ricevuto un caloroso applauso da parte del pubblico e dei suoi compagni di avventura. Il suo coraggio e la motivazione che l’hanno spinta a partecipare al programma resteranno impressi nella memoria di tutti, rappresentando uno dei momenti più intensi di questa edizione dell’Isola dei Famosi. La sua storia ha toccato il cuore di molti, dimostrando che dietro ogni concorrente ci sono motivazioni profonde e personali.

