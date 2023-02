L’Italia agli Oscar, una storia di vittorie sconfinate, da record internazionale!

L’Italia è una nazione ricca di storia, cultura e arte, e ciò è dimostrato anche dal fatto che l’Italia è la nazione che ha vinto più Oscar di tutte le altre nazioni in questa categoria. L’industria cinematografica in Italia ha prodotto alcuni dei film più belli e premiati di tutti i tempi e quella italiana è una lingua d’arte, spesso usata in film internazionali.

L’Oscar per miglior film straniero è l’ambiziosissimo premio che viene assegnato a livello globale ai film prodotti in un paese diverso dagli Stati Uniti e girati principalmente in una lingua diversa dall’inglese. Il primo film italiano a vincere l’Oscar fu “La Strada” di Federico Fellini nel 1956. Negli anni successivi, l’Italia ha vinto altri premi per film come “La dolce vita”, sempre di Fellini, “Ieri, oggi, domani” di Vittorio De Sica e “Nuovo Cinema Paradiso” di Giuseppe Tornatore, mentre la vittoria più recente è stata nel 2014 per “La Grande Bellezza”, diretto da Paolo Sorrentino.

Con il passare degli anni l’Italia ha accumulato ben 14 premi, che le permettono di difendere il titolo di capo classifica contro i nostri cugini francesi, che seguono con 12 Oscar. Il terzo posto è del Giappone con 5 statuette, un bel distacco, ma resta comunque sul podio. Su quest’ultimo invece non riescono a salirvi Spagna, Russia e Danimarca con uno in meno, e seguono con 3 Germania, Svezia, Repubblica Ceca, Paesi Bassi ed altri 15 i paesi che hanno vinto almeno un Oscar di questa categoria.

Come possiamo vedere, nonostante sia seconda alla Francia per numero di candidature, l’Italia incide di più, detenendo il primato per il maggior numero di vittorie, seguita dalla cinematografia francese e da quella giapponese. È interessante e giusto notare che tutti i paesi sopra citati hanno vinto l’Oscar almeno tre volte, dimostrando la loro forza nel mondo del cinema internazionale.