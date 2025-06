L’isola dei famosi: riepilogo e pagelle della settima puntata del reality show

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La settima puntata de L’isola dei famosi, andata in onda lunedì 16 giugno 2025 su Canale 5, ha offerto momenti di grande intensità, scontri tra i naufraghi e una serie di emozionanti eliminazioni. Sotto la conduzione di Veronica Gentili, il programma ha visto una nuova ondata di tensione tra i concorrenti, con la partecipazione di Selvaggia Lucarelli che ha portato un tocco di vivacità alla serata. Ecco le pagelle dei protagonisti di questa puntata.

Chiara Balistreri: una decisione coraggiosa

Chiara Balistreri, giovane naufraga bolognese, ha lasciato il reality show a testa alta, meritando un voto di 8. Eliminata al televoto, ha scelto di non attivare l’Ultima spiaggia, decidendo di abbandonare definitivamente l’Honduras. Nonostante i tentativi della conduttrice e degli altri concorrenti di farle cambiare idea, Chiara ha mantenuto la sua posizione, esprimendo la volontà di tornare a casa dalla sua famiglia. La sua decisione ha suscitato emozione, e Selvaggia Lucarelli ha commentato che Chiara avrebbe potuto sfruttare questa opportunità per mostrare un’altra parte della sua personalità. Nonostante la sua uscita, Chiara ha dimostrato di essere fiera del suo percorso, tornando a casa con dignità e orgoglio.

Selvaggia Lucarelli: la voce critica del reality

Selvaggia Lucarelli ha fatto il suo ingresso a L’isola dei famosi con un voto di 9, portando un’energia nuova e pungente al programma. La giornalista ha messo in discussione i comportamenti dei naufraghi, smascherando Mirko Frezza e criticando Patrizia Rossetti e Mario Adinolfi. Con il suo stile diretto e ironico, ha anche ingaggiato un acceso confronto con Omar Fantini, dimostrando di non avere paura di esprimere le proprie opinioni. La presenza di Selvaggia ha sicuramente arricchito la serata, e molti sperano di rivederla in studio, considerandola un’aggiunta preziosa al cast del reality show, soprattutto in un momento in cui gli ascolti non sono stati all’altezza delle aspettative.

Omar Fantini: reazione sotto pressione

Omar Fantini ha mostrato un lato inaspettato della sua personalità, guadagnandosi un voto di 4. La sua reazione alle critiche di Selvaggia Lucarelli ha rivelato una certa vulnerabilità, con il leader della 19esima edizione che ha reagito in modo eccessivo. Invece di affrontare le osservazioni con maturità, ha utilizzato diminutivi poco appropriati nei confronti della giornalista, il che ha deluso molti spettatori. Un vero leader dovrebbe saper gestire le critiche senza lasciarsi andare a comportamenti infantili, e questa sua reazione ha lasciato un’impressione negativa.

Teresanna Pugliese: resilienza e determinazione

Teresanna Pugliese si è dimostrata una delle protagoniste più forti di questa edizione, meritando un voto di 7. Nonostante le difficoltà e le pressioni del gruppo, ha mantenuto la sua autenticità e coerenza, anche a costo di non essere sempre ben vista dal pubblico. La sua consapevolezza riguardo alle dinamiche del gioco è evidente, e ora che Chiara non è più al suo fianco, dovrà contare solo sulle proprie forze. La sorpresa del marito Giovanni potrebbe darle la motivazione necessaria per continuare a lottare e puntare alla finale. La sua determinazione e resilienza sono qualità che potrebbero rivelarsi decisive nel proseguo del gioco.

L’ultima spiaggia: un’occasione delusa

L’Ultima spiaggia, concepita come una seconda opportunità per gli eliminati, ha deluso le aspettative. Il primo collegamento con i naufraghi è avvenuto dopo le 23, e solo Dino Giarrusso è riuscito a catturare l’attenzione, autoelogiandosi e mostrando alcune delle sue abilità. La puntata ha visto anche il ritorno di Chiara Balistreri, che ha avuto l’opportunità di riabbracciare l’amica Jasmine Salvati. Tuttavia, l’assenza di momenti significativi ha fatto sì che questa parte del programma non rispondesse alle attese del pubblico.

L’isola dei famosi continua a riservare sorprese e colpi di scena, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori.

