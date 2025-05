L’Isola dei Famosi: nuovi naufraghi in arrivo, bocciati due figli d’arte

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’Isola dei Famosi si prepara a una nuova edizione, con la necessità di reclutare nuovi concorrenti dopo il ritiro di Leonardo Brum e Angelo Famao. Le ultime notizie rivelano che gli autori del programma hanno messo nel mirino due gemelli già noti al pubblico, mentre due figli d’arte non hanno superato le selezioni. Scopriamo i dettagli di queste novità.

I gemelli Salvatori: un duo già noto

Fabrizio e Valerio Salvatori, i gemelli che potrebbero approdare all’Isola dei Famosi, sono già famosi per la loro partecipazione a “Avanti Un Altro“, il programma condotto da Paolo Bonolis. La loro notorietà è aumentata ulteriormente nel 2020, quando hanno preso parte a “Pechino Express” come il duo degli #Inseparabili. La loro presenza nel reality show di Canale 5 potrebbe rappresentare un ulteriore passo nella loro carriera televisiva.

Se i gemelli Salvatori dovessero essere selezionati, diventerebbero la terza coppia di gemelli a partecipare al programma. Tuttavia, sarebbero i primi maschi a farlo. Le prime gemelle a naufragare sono state Concetta ed Eleonora De Vivo, che hanno partecipato all’edizione del 2008, vinta da Vladimir Luxuria. Successivamente, nel 2016, è stata la volta de Le Donatella, che hanno trionfato nella prima edizione del programma sotto la gestione di Mediaset.

La partecipazione dei gemelli Salvatori potrebbe portare una ventata di freschezza e divertimento all’Isola, grazie alla loro esperienza nel mondo dello spettacolo e alla loro capacità di intrattenere il pubblico.

Figli d’arte bocciati: Riccardo Mandolini e Michael Terlizzi

Non tutte le audizioni si sono concluse positivamente. Due figli d’arte, Riccardo Mandolini e Michael Terlizzi, non hanno superato i provini per l’Isola dei Famosi. Riccardo, figlio dell’attrice Nadia Rinaldi e noto per il suo ruolo nella serie “Baby” di Netflix, ha ricevuto un feedback negativo sul suo provino. Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela su Chi, il giovane attore non è riuscito a convincere gli autori, e di conseguenza non partirà per l’Honduras.

Il secondo figlio d’arte, Michael Terlizzi, è il figlio di Franco Terlizzi, ex naufrago del programma. Anche lui ha attirato l’attenzione degli autori, ma alla fine è stato scartato. Questa notizia è stata confermata dallo stesso Franco Terlizzi durante un’intervista su RTV con Valerio Riccobono. La bocciatura di questi due giovani potrebbe sollevare interrogativi sulla selezione dei concorrenti e sulle aspettative legate ai figli di personaggi noti nel mondo dello spettacolo.

Il futuro dell’Isola dei Famosi

Con l’arrivo di nuovi concorrenti e il ritiro di alcuni volti noti, l’Isola dei Famosi si appresta a vivere un’altra avvincente stagione. La scelta di includere i gemelli Salvatori potrebbe rivelarsi vincente, portando un mix di divertimento e competizione al reality show. D’altra parte, la bocciatura di Riccardo Mandolini e Michael Terlizzi evidenzia come il programma stia cercando di mantenere un certo standard di partecipazione, nonostante le pressioni legate alla notorietà dei concorrenti.

Con l’inizio della nuova edizione, gli appassionati del programma attendono con curiosità di scoprire chi saranno i nuovi naufraghi e quali dinamiche si svilupperanno sull’isola. La competizione si preannuncia intensa, e i fan sono pronti a seguire ogni passo dei concorrenti, sperando di assistere a momenti indimenticabili e colpi di scena.

