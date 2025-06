L’Isola dei Famosi 2025: Mario Adinolfi il naufrago più pagato con 15 mila euro a settimana

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’edizione 2025 de L’Isola dei Famosi continua a suscitare interesse non solo per le sfide avvincenti tra i concorrenti, ma anche per i compensi elevati che alcuni di loro percepiscono. Recentemente, il giornalista Alberto Dandolo ha rivelato i cachet settimanali dei partecipanti più remunerati nel suo articolo sul settimanale Oggi. Tra questi, spicca Mario Adinolfi, che ha attirato l’attenzione per il suo stipendio record.

Il compenso di Mario Adinolfi: un primato controverso

Secondo quanto riportato da Dandolo, Mario Adinolfi guadagna ben 15 mila euro a settimana, posizionandosi così come il naufrago più pagato dell’edizione 2025. Questa cifra è notevolmente superiore a quella degli altri concorrenti. Ad esempio, Patrizia Rossetti riceverebbe 12 mila euro a settimana, mentre Loredana Cannata si attesterebbe sugli 8 mila euro. Questi compensi sollevano interrogativi sull’equità e sulla giustizia delle retribuzioni all’interno del programma, soprattutto se confrontati con quelli dell’edizione precedente.

Nell’edizione 2023, condotta da Ilary Blasi, Marco Mazzoli, vincitore della stagione, aveva rivelato di guadagnare 6 mila euro a settimana, per un totale di 60 mila euro in dieci settimane. La differenza con i compensi attuali è evidente e rappresenta un cambiamento significativo nel modo in cui vengono remunerati i partecipanti. Inoltre, la testimonianza di Pietro Fanelli, un concorrente meno noto dell’anno scorso, che dichiarò di aver ricevuto solo 100 euro al giorno, mette in luce le disparità esistenti tra i vari naufraghi.

Mario Adinolfi: un personaggio divisivo

Oltre ai suoi guadagni, Mario Adinolfi è al centro di un acceso dibattito per le sue posizioni controverse. La sua partecipazione al reality ha suscitato polemiche fin dall’inizio, in particolare per le sue dichiarazioni sulle adozioni da parte delle coppie gay, che hanno attirato critiche e sostenitori. La sua figura è quindi controversa, e il suo stipendio elevato non fa che amplificare le discussioni attorno alla sua presenza nel programma.

Attualmente, Adinolfi e gli altri naufraghi sono sull’isola da cinque settimane. Finora, il giornalista ha incassato circa 75 mila euro, una cifra destinata a crescere. Nella recente puntata, non è stato nominato, il che significa che non rischia l’eliminazione. La produzione ha persino invitato in studio Giuseppe Cruciani, un suo amico di lunga data, per supportarlo nei momenti di difficoltà.

Prospettive future per i naufraghi

Se Mario Adinolfi dovesse rimanere in gioco fino alla finale prevista per il 3 luglio, secondo le ultime indiscrezioni, il suo guadagno totale potrebbe arrivare a 120 mila euro, considerando otto settimane di programma. Questo scenario non solo evidenzia l’attrattiva del programma per i concorrenti, ma solleva anche interrogativi sul valore che la televisione attribuisce a figure come Adinolfi, il cui stipendio record potrebbe influenzare le scelte future dei produttori.

L’Isola dei Famosi 2025 continua a essere un palcoscenico di sfide e controversie, con i concorrenti che si confrontano non solo con le prove fisiche, ma anche con le dinamiche sociali e le aspettative del pubblico. La questione dei compensi, in particolare, rimane un tema caldo, che potrebbe influenzare la percezione del programma e il suo futuro.

