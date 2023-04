L’invasione domestica in “John Wick” da vita a un’intensa scena d’azione.

John Wick è un film statunitense del 2014 diretto da Chad Stahelski e scritto da Derek Kolstad, primo capitolo dell’omonima saga con protagonista Keanu Reeves. Il film fu prodotto con un budget di soli 20 milioni di dollari, ma incassò 89 milioni nel mondo e divenne fin da subito un cult del genere action. Visto il successo della pellicola, sono stati confermati altri 3 sequel, primo tra tutti John Wick – Capitolo 2.

John Wick, la trama

John Wick, un passato sicario professionista, ha abbandonato il mestiere per amore di Helen. Dopo soltanto qualche anno la moglie perde la vita in seguito a una grave malattia. Al funerale il suo ex collega Marcus sembra nascondere qualcosa, ma John decide di soprassedere. Nel frattempo riceve l’ultimo regalo da parte della compagna, che prima di morire gli ha lasciato un cane di cui prendersi cura. Un giorno a una stazione di servizio John ha una discussione con Iosef, che intende comprare la sua automobile, ma lui rifiuta qualsiasi offerta. La sera stessa Iosef, che è il capo della malavita russa locale, e i suoi amici arrivano a casa sua per rubare il mezzo, pestandolo e uccidendo il suo cane. Ignorando come John Wick sia ora pronto a tutto pur di avere la sua vendetta.

La famosa scena dell’invasione

Viggo Tarasov invia una squadra di sicari per eliminare John Wick nella sua casa dopo che quest’ultimo ha rifiutato una richiesta di lasciare in pace suo figlio, Iosef Tarasov; è sicuramente la prima ad essere entrata di diritto nella storia degli action movie, essendo la sequenza che ha dato inizio a tutto. Per far capire la pericolosità di questo personaggio, basta leggere una frase pronunciata dal russo Viggo Tarasov:

John non era esattamente “l’Uomo Nero”. Era quello che mandavi a uccidere il fottuto “Uomo Nero”.

John è concentrazione pura, impegno totale, e volontà ferrea.

Una volta l’ho visto uccidere tre uomini… con una matita.

Qui di seguito la famosa scena dell’invasione domestica che ha contribuito al successo del film.