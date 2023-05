L’infermiera: la storia vera che ha ispirato la serie tv Netflix

L’infermiera è la nuova serie tv danese che si trova attualmente tra le prime posizioni per gradimento e visualizzazioni su Netflix. Si tratta di una miniserie composta da 4 episodi, ideata da Kasper Barfoed. Netflix ha deciso quindi di diversificare la sua offerta, inserendo dei prodotti ispirati ad eventi di cronaca nera realmente accaduti.

L’infermiera è una serie prodotta da Sam Productions ed è sbarcata su Netflix il 27 aprile 2023. Il progetto si pone l’obiettivo di raccontare, con fedeltà ed originalità, gli eventi che riguardano due infermiere di un ospedale danese, Pernille Kurzmann e Christina Aistrup Hansen. La serie trae soprattutto ispirazione dal libro The Nurse: Inside Denmark’s Most Sensational Criminal Trial scritto da Kristian Corfixen. Il libro in questione è molto fedele a quanto è realmente accaduto al Nykøbing Falster Hospital.

Di seguito la trama della serie:

“Un’infermiera appena arrivata in ospedale sospetta che la ricerca di attenzione di una collega possa essere collegata a una serie di decessi tra i pazienti.”

La serie ripercorre l’intesa iniziale tra le due infermiere, nonostante ci siano fin da subito dei sospetti da parte di Pernille, sull’operato di Christina durante i turni di notte. Si scoprirà infatti che Christina, durante la notte, somministrava segretamente diazepam e morfina ai pazienti in condizioni critiche, inducendoli alla morte. Uno degli aspetti fondamentali dello show, verte sulla freddezza di Pernille nel voler denunciare l’operato della sua collega.

L’infermiera, riporta perfettamente le sensazioni, la paura ed il disagio vissuti da Pernille, dopo aver scoperto i terribili omicidi compiuti dalla sua collega. Christina infatti era considerata a tutti gli effetti un’infermiera modello, tra le migliori. Nella serie quindi si vuole raccontare la realtà dei fatti e le conseguenze di questi gesti. Ci si vuole soffermare sul sistema che ci impedisce di poter parlare apertamente, soprattutto se a parlare è la nuova infermiera. L’unica a fare qualcosa a riguardo e a rischiare tutta la sua vita pur di porre fine a questo massacro. Nello show sono ben rappresentate anche le conseguenze dei gesti compiuti da Christina.

A seguito di un caso in tribunale cittadino che ha coinvolto più di 70 testimoni, Hansen è stata condannata all’ergastolo per gli omicidi dei pazienti Viggo Holm Petersen, Anna Lise Poulsen e Arne Herskov, e per il tentato omicidio di Maggi Margrethe Rasmussen. Attualmente l’infermiera omicida è ancora in carcere e vi rimarrà fino al 2028. L’eroica collega invece, come segnalato dalla serie stessa, continua ancora a lavorare nello stesso ospedale.