Lindsay Lohan festeggia il compleanno a Roma con la famiglia in attesa del nuovo film

L’attrice Lindsay Lohan, celebre per i suoi ruoli in film iconici, sta trascorrendo un periodo di relax in Italia, dove ha festeggiato il suo trentanovesimo compleanno. In attesa del sequel di “Quel pazzo venerdì“, che uscirà ad agosto, Lohan si gode momenti preziosi con il marito Bader Shammas e il loro bambino di due anni. La scelta di Roma come meta per le sue vacanze è un omaggio alla bellezza della città, che ha catturato il suo cuore.

Un compleanno speciale in famiglia

Lindsay Lohan ha scelto di celebrare il suo compleanno in modo intimo e affettuoso, circondata dai suoi cari. In un post su Instagram, ha condiviso una foto che la ritrae a Roma con il marito e il figlio. L’attrice indossa un abito giallo, un cappello per ripararsi dal sole e occhiali da sole scuri, mentre tiene in braccio il suo bambino, che gioca con un dinosauro di plastica. Dietro di loro, il marito Bader Shammas, elegante in camicia e occhiali da sole, completa il quadro di una famiglia felice.

Recentemente, Lohan ha dedicato parole dolci al marito, definendolo “l’amore della mia vita” e descrivendolo come un padre straordinario. Le sue parole esprimono un profondo affetto e gratitudine per la vita che condividono insieme. “Ci fai sentire al sicuro e amati. È una benedizione trascorrere ogni giorno al tuo fianco, ti amo infinitamente”, aveva scritto in un post precedente, dimostrando il forte legame che li unisce.

Un messaggio in italiano per la città eterna

In un gesto che dimostra la sua connessione con l’Italia, Lohan ha scelto di scrivere in italiano per il suo post di compleanno. “Momenti indimenticabili in Italia con la mia famiglia” è la frase che ha condiviso, accompagnata da un’espressione di gratitudine per il tempo trascorso insieme. In inglese, ha aggiunto di essere “grateful” per questo compleanno speciale, sottolineando l’importanza della famiglia nella sua vita.

Questo gesto non solo celebra il suo compleanno, ma evidenzia anche l’amore dell’attrice per la cultura italiana e per la città di Roma, che offre un’atmosfera unica e suggestiva. La scelta di esprimersi nella lingua locale è un segno di rispetto e apprezzamento per il paese che la ospita.

Scoperte culinarie e culturali a Roma

Durante il suo soggiorno a Roma, Lindsay Lohan ha condiviso con i suoi follower alcuni momenti della sua vacanza, rivelando le meraviglie che ha avuto l’opportunità di esplorare. Ha visitato i Musei Vaticani, gustato la pasta alla Taverna Trilussa e assaporato i carciofi da ‘Donna Sofia‘. La pizza, simbolo della cucina italiana, non è mancata nella sua esperienza gastronomica.

L’attrice ha anche descritto le passeggiate nel centro di Roma, ammirando i tramonti mozzafiato che la città offre. “L’Italia è bellissima”, ha scritto, esprimendo il suo entusiasmo per questo viaggio ricco di amore, risate e momenti felici con la sua famiglia. La combinazione di esperienze culinarie e culturali ha reso il suo soggiorno indimenticabile, contribuendo a creare ricordi preziosi da custodire nel cuore.

