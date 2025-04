Linda Evangelista: la supermodella racconta il suo viaggio di rinascita a pochi giorni dal 60esimo compleanno

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Linda Evangelista, icona della moda internazionale, si prepara a festeggiare il suo 60esimo compleanno il 10 maggio 2025. In un’intervista rilasciata a Harper’s Bazaar, la supermodella condivide la sua storia di resilienza e trasformazione, mostrando con orgoglio le cicatrici che raccontano un percorso di vita segnato da sfide e rinascita. Le sue parole risuonano forti e chiare: «Non ho paura di invecchiare, ma non voglio morire perché ho ancora tanto da fare».

I problemi di salute di Linda Evangelista

Il percorso di Linda Evangelista non è stato privo di ostacoli. La supermodella ha affrontato una serie di interventi chirurgici significativi, tra cui una doppia mastectomia e la rimozione di un nodulo tra i seni. A questi si aggiungono le complicazioni legate ai trattamenti CoolSculpting, che hanno richiesto ben quattro interventi per rimuovere il grasso indurito sotto il mento. La sua salute è stata ulteriormente compromessa da episodi di collasso polmonare, che l’hanno costretta a vivere momenti di grande paura e incertezza.

Nonostante queste esperienze traumatiche, Linda ha trovato la forza di affrontare la vita con un nuovo spirito. Oggi, guarda al suo passato con serenità, affermando: «Sto bene, ho vinto, sono qui». Le cicatrici, simboli di una battaglia combattuta e vinta, non la intimidiscono più, ma rappresentano un segno di resilienza e determinazione.

Riconsiderare il concetto di bellezza

L’esperienza di Linda Evangelista l’ha portata a riflettere profondamente sul significato di bellezza. In un mondo dove la perfezione e la giovinezza sono spesso idolatrate, la supermodella propone una visione alternativa. «Penso che la bellezza sia qualcosa che ti guadagni», afferma, richiamando alla mente i volti delle sue nonne, segnati dalle difficoltà della vita. Per Linda, la bellezza non è legata all’aspetto fisico, ma piuttosto alle esperienze vissute e alle cicatrici che raccontano storie di resilienza.

«La bellezza non ha nulla a che fare con la perfezione o la giovinezza», continua, evidenziando come le esperienze di vita, anche le più dure, possano contribuire a una forma di bellezza autentica. La sua nuova prospettiva sul mondo la spinge a vivere il presente con gratitudine e consapevolezza.

Guardare al futuro con speranza

Linda Evangelista non si limita a riflettere sul passato; guarda anche al futuro con ottimismo. Con suo figlio che si appresta a iniziare l’Università, la supermodella esprime il desiderio di diventare nonna, anche se non nel futuro immediato. Questo desiderio di continuità e di crescita personale è un chiaro segno della sua volontà di vivere appieno ogni momento.

«Non voglio morire, ho ancora così tanto da fare», dichiara con determinazione, sottolineando la sua intenzione di continuare a vivere e a invecchiare con dignità. La sua storia è un esempio di come si possa affrontare la vita con coraggio, trasformando le sfide in opportunità di crescita e di bellezza interiore. Linda Evangelista, con la sua forza e la sua resilienza, continua a ispirare molti, dimostrando che la vera bellezza risiede nella capacità di affrontare le avversità e di abbracciare la vita con tutte le sue sfide.

