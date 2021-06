Lily Collins si trasforma in Polly Pocket Lena Dunham

Lily Collins interpreterà Polly Pocket nel film live-action di Lena Dunham. Le famose bambole lanciate sul mercato dalla Mattel alla fine degli anni ’80 hanno riscosso un grande successo ispirando serie web e programmi tv.

Lily Collins e le mitiche bamboline della Mattel

Abbiamo visto le Polly Pocket in tante versioni. Le piccole bamboline da collezionare hanno pattinato, fatto snowboard, shopping, cantato e tanto altro. Ora Polly Pocket sarà protagonista di un lungometraggio che sarà scritto e diretto da Lena Dunham, la creatrice di “Girls”. La star di “Emily in Paris” Lily Collins darà il suo tocco personale a Polly e produrrà il film oltre a interpretare il ruolo della protagonista.

La versione cinematografica della popolare linea di micro-bambole si unisce a un lungo e distinto gruppo di giocattoli da cui sono stati tratti film tra cui primo tra tutti viene in mente “Barbie” con Margot Robbie, e ancora “Transformers”, “The Lego Movie”, “Max Steel” e “Corazzata”.

Mattel Films, la divisione cinematografica della società di giocattoli, sta lavorando con Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) al film, insieme alla società di produzione di Lena Dunham Good Thing Going. Il film sarà incentrato su una giovane ragazza e una bambolina tascabile che diventano amiche.

Robbie Brenner e Kevin McKeon supervisioneranno il progetto per Mattel Films. Sandino Moya-Smith e Winnie Carrillo supervisioneranno invece per MGM. Liz Watson e Michael P. Cohen di Good Thing Going saranno i produttori esecutivi.

Le parole della Dunham

“Polly Pocket mi ha regalato innumerevoli ore di divertimento quando ero picco. Polly mi ha fatto conoscere un piccolo mondo di magia attraverso cui creare storie da narrare in autonomia, quindi è piuttosto poetico mettermi a creare storie ora come regista che collabora con la brillante Lily Collins, Robbie Brenner, Mattel e MGM”, ha affermato Dunham.

“Sono così entusiasta di far valere sia il mio amore per questa proprietà storica sia la mia convinzione radicata che le giovani donne abbiano bisogno di film intelligenti e giocosi che parlino loro senza condiscendenza”.

Mattel ha diversi progetti in sviluppo, inclusi film basati sui suoi giocattoli American Girl, Barbie, Barney e Hot Wheels. Alcuni di questi hanno attratto talenti di fascia alta simili a Dunham e Collins, con Greta Gerwig e Margot Robbie che si sono uniti per portare “Barbie” sullo schermo.

Dunham è rappresentata da CAA e ID. Collins è rappresentato da CAA, LBI Entertainment, Definition Entertainment e The Lede Company.

