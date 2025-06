Lillo Petrolo protagonista dell’ottava edizione del Saturnia Film Festival dal 30 luglio al 3 agosto 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il Saturnia Film Festival si prepara a dare il via alla sua ottava edizione, un evento che si svolgerà dal 30 luglio al 3 agosto 2025. La manifestazione, che si tiene nella suggestiva cornice della Maremma, avrà come mattatore Lillo Petrolo, noto comico e attore, che guiderà la serata di apertura. Sotto la direzione del regista Alessandro Grande, il festival promette di essere un’importante vetrina per il cinema contemporaneo, con una selezione di opere che spaziano tra lungometraggi, cortometraggi e film d’animazione.

Ospiti e opere in concorso

Durante il festival, numerosi ospiti di spicco parteciperanno, contribuendo ad arricchire il programma con le loro opere. Tra i registi presenti, Francesco Costabile presenterà “Familia“, un film drammatico che affronta il tema della violenza domestica, con un cast che include Barbara Ronchi, Francesco Gheghi e Francesco Di Leva. Christian Filippi porterà la sua opera prima “Il mio compleanno“, un racconto che esplora le difficoltà di una generazione che si sente prigioniera delle aspettative sociali. Stefano Lorenzi, invece, presenterà “Afrodite“, una storia d’amore coraggiosa che vede protagoniste Ambra Angiolini e Giulia Michelini.

Film d’animazione e cortometraggi

Il festival non dimentica il mondo dell’animazione, con una selezione di film che promettono di incantare il pubblico. “Playing God“, diretto da Matteo Burani, racconta il legame tra una creatura d’argilla e il suo creatore, esplorando il contrasto tra creazione e distruzione. “Portrait Not Landscape” di Erik Howell offre una visione critica delle regole artistiche attraverso una gara d’arte, mentre “Cafunè” di Carlos F. De Vigo e Lorena Ares narra la storia toccante di una bambina rifugiata, unica sopravvissuta a un naufragio.

Tra i cortometraggi live-action, spiccano titoli come “I’m not a robot” di Victoria Warmerdam, vincitore del premio Oscar 2025 per il miglior cortometraggio, che affronta la scoperta di una verità sconvolgente. “La compañía” di José María Flores segue una coppia durante una serata libera, mentre “The boy with the white skin” di Simon Panay racconta le sfide di un ragazzo albino in un villaggio africano, alle prese con la discriminazione.

Concorso Italia e opere significative

Il concorso dedicato al cinema italiano presenta opere di grande rilevanza. “Marcello“, diretto da Maurizio Lombardi e interpretato da Francesco Gheghi, è un film che ha già ricevuto il Nastro d’Argento per il miglior cortometraggio. Gheghi, inoltre, esordisce alla regia con “La buona condotta“, un racconto che si svolge in una sola notte, in cui una famiglia affronta una rivelazione scioccante. “Majoneze“, diretto da Giulia Grandinetti, rappresenta un atto di ribellione femminista, mentre “Superbi” di Nikola Brunelli esplora il conflitto tra tradizione e innovazione nel mondo del commercio. Infine, “Billi il cowboy” di Fede Gianni racconta la storia di una bambina che si prepara a lasciare l’infanzia.

Sguardi di donne: una sezione dedicata

Quest’anno, il Saturnia Film Festival introduce la sezione “Sguardi di donne“, in collaborazione con le associazioni Olympia de Gouges e Mujeres nel Cinema. Questa iniziativa si propone di dare voce a prospettive femminili forti e originali, presentando storie di ribellione, intimità e lotta interiore. Tra i film selezionati figurano “Amarena” di Sabrina Iannucci, “La Femmina” di Nuanda Sheridan, “No name” di Silvia Estella Ondina Sanna, “In the box” di Francesca Staasch e “Il presente” di Francesca Romana Zanni. Queste opere tracciano un percorso sensibile e potente attraverso lo sguardo femminile, arricchendo ulteriormente il programma del festival.

