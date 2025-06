Claudio Amendola esprime il suo disappunto all’Italian Global Series Festival di Rimini

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

All’Italian Global Series Festival di Rimini, il noto attore Claudio Amendola ha colto l’occasione per esprimere le sue opinioni riguardo alla reunion della serie “I Cesaroni”, che tornerà in tv con una nuova stagione su Canale 5. Amendola, insieme a parte del cast, ha affrontato le assenze di alcuni attori storici, rivelando un clima di tensione e polemica che si è creato attorno alla produzione.

Le assenze che fanno rumore

La mancanza di figure emblematiche come Elena Sofia Ricci, Max Tortora e Alessandra Mastronardi ha suscitato scalpore, soprattutto considerando che sono passati undici anni dall’ultima puntata della serie, ambientata nel quartiere romano della Garbatella. Durante l’evento, un giornalista ha chiesto ad Amendola di commentare il rifiuto di alcuni attori a partecipare alla reunion. L’attore ha risposto in modo diretto, sottolineando che la situazione è più complessa di quanto possa apparire. “Memoria corta”, ha affermato, facendo riferimento al fatto che alcuni attori avevano già lasciato la serie prima della sua conclusione.

Amendola ha voluto chiarire che nessuno è stato escluso per volontà del cast rimanente, ma piuttosto che alcuni attori avevano espresso il desiderio di non far parte del progetto. “A cominciare dalla signora Ricci”, ha aggiunto, evidenziando come le dichiarazioni di rifiuto siano state espresse in modo netto da parte di alcuni membri del cast.

La posizione di Amendola sugli attori assenti

L’attore ha continuato a esprimere il suo disappunto nei confronti di chi ha rifiutato di partecipare, affermando che alcuni di loro avevano addirittura detto che la serie non li soddisfaceva più. “Sono tutti attori che ci hanno detto ‘Arrivederci e grazie, ci fa schifo’”, ha dichiarato Amendola, lasciando trasparire una certa frustrazione. Ha poi aggiunto che, sebbene ci sia un velo di polemica, non c’è alcuna intenzione di trattenere chi non desidera far parte del progetto.

Amendola ha ribadito che il cast rimanente è entusiasta di continuare a lavorare insieme e che sono grati a chi ha scelto di restare. “Siamo contenti di chi, del vecchio cast, è rimasto con noi e ha riconosciuto l’importanza de I Cesaroni nelle loro carriere”, ha concluso, sottolineando l’importanza della serie per la storia della televisione italiana.

Le dichiarazioni degli attori assenti

Recentemente, Max Tortora ha parlato del suo personaggio, Ezio, affermando che potrebbe tornare in futuro, ma solo quando sarà il momento giusto. “Mi prendo del tempo e poi magari torno con il mio Ezio quando sarà il momento giusto”, ha dichiarato, lasciando aperta la possibilità di un suo ritorno. D’altra parte, Alessandra Mastronardi ha espresso una posizione netta riguardo al suo personaggio, Eva, affermando che “i cicli si chiudono” e che non avrebbe senso farlo tornare.

Anche Elena Sofia Ricci ha condiviso le sue riflessioni, affermando che ci sono cose che è meglio che finiscano a un certo punto. Durante un’intervista, ha detto: “Hanno detto che la mia presenza aleggerà nella serie. Mi piacerebbe sapere se sarò morta”. Queste dichiarazioni evidenziano il dibattito in corso tra gli attori e la produzione riguardo al futuro della serie e al ruolo di ciascuno di loro.

La reunion di “I Cesaroni” si preannuncia quindi come un argomento di discussione acceso, con posizioni diverse tra i membri del cast e una certa tensione che aleggia attorno al progetto.

