Lilibet compie 4 anni: la principessa festeggiata sui social per la prima volta

La principessa Lilibet, figlia di Meghan Markle e del principe Harry, ha recentemente festeggiato il suo quarto compleanno. Questo evento ha segnato un momento speciale, poiché per la prima volta la piccola è stata mostrata sui social media. Meghan ha condiviso un post sul suo profilo, contenente due immagini significative che ritraggono lei e la figlia, una recente e una scattata subito dopo la nascita della principessa. Nel messaggio, Meghan ha espresso il suo affetto per Lilibet e ha ringraziato coloro che hanno festeggiato insieme a loro.

La foto che rivela il volto di Lilibet

Tradizionalmente, Meghan ha sempre tutelato la privacy della figlia, condividendo solo immagini in cui Lilibet appare di spalle. Tuttavia, nel post recente, è possibile intravedere gli occhi della piccola e la parte superiore del suo viso, mentre Meghan la abbraccia. Questo gesto ha suscitato una grande emozione tra i fan della coppia, che hanno accolto con entusiasmo la condivisione di un momento così intimo. La principessa Lilibet occupa il settimo posto nella linea di successione al trono britannico, il che rende ogni sua apparizione pubblica particolarmente significativa.

Chi è Lilibet e il significato del suo nome

Lilibet, il cui nome è un omaggio al soprannome affettuoso della regina Elisabetta II, è nata a Santa Barbara, in California, dopo che Meghan e Harry hanno deciso di allontanarsi dalla vita reale in Inghilterra. La scelta di un nome così significativo riflette il legame della famiglia con la monarchia britannica, nonostante la loro attuale situazione di vita. La piccola sta crescendo lontano dai riflettori della corte, ma il suo titolo reale rimane, anche se non avrà un ruolo ufficiale come membro attivo della famiglia reale.

Il futuro di Lilibet e il possibile cambio di cognome

In un episodio del podcast “Confessions of a Female Founder“, Meghan ha rivelato il desiderio di avviare un’attività commerciale insieme a Lilibet in futuro. Nonostante il titolo di Royal, la vita della principessa in California sarà caratterizzata da una normalità che la porterà a cercare un lavoro come qualsiasi altro giovane adulto. Recentemente, si è parlato di un possibile cambio di cognome per Lilibet, poiché Harry avrebbe manifestato l’intenzione di abbandonare il cognome Mountbatten-Windsor, legato alla Royal Family, per adottare il cognome Spencer, quello della sua famiglia materna. Questo cambiamento, se realizzato, rappresenterebbe un ulteriore passo verso una vita più distaccata dalla monarchia.

Le visite a Londra e la posizione della Royal Family

A differenza di suo fratello Archie, che ha già partecipato a eventi ufficiali, Lilibet ha visitato Londra solo una volta, nel 2022, per il Giubileo della regina Elisabetta. La madre, Meghan, ha espresso la sua riluttanza a tornare in Gran Bretagna, il che implica che Lilibet potrebbe rimanere a Montecito durante le visite di Harry nel Regno Unito. Questo scenario evidenzia il desiderio della famiglia di mantenere una certa distanza dalla vita reale britannica.

L’assenza di auguri pubblici da Buckingham Palace

Negli ultimi anni, Buckingham Palace ha smesso di pubblicare auguri sui social media per i compleanni dei membri della Royal Family che non ricoprono ruoli ufficiali. Nel caso di Lilibet, l’ultimo augurio pubblico risale al suo primo compleanno nel 2022. Sebbene il titolo reale di Lilibet non sia stato negato da Re Carlo, in futuro potrà utilizzarlo solo in contesti formali, riflettendo la sua posizione unica all’interno della famiglia reale.

