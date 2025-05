Liev Schreiber parla del sostegno alla figlia transgender Kai e della sua esperienza di genitore

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’attore Liev Schreiber ha recentemente condiviso la sua esperienza come padre di una figlia transgender, Kai, nata dalla sua relazione con l’attrice Naomi Watts. In un’intervista rilasciata a Variety, Schreiber ha discusso del percorso di Kai e dell’importanza del supporto familiare in un contesto sociale spesso difficile per le persone transgender. La storia di Kai, oggi diciassettenne, rappresenta un esempio significativo di come la comprensione e l’accettazione possano influenzare positivamente il cammino di un giovane.

La transizione di Kai e il supporto familiare

Liev Schreiber ha raccontato che Kai ha sempre mostrato la sua vera identità, ma il momento cruciale è arrivato quando ha chiesto di cambiare i suoi pronomi. L’attore ha descritto questa richiesta come un momento toccante, affermando che non gli è sembrato un problema grave, poiché Kai ha sempre avuto un’espressione femminile. Schreiber ha elogiato la forza e la determinazione di sua figlia, definendola “una vera combattente”. Tuttavia, ha anche sottolineato che la resilienza di Kai non è sufficiente senza visibilità e riconoscimento. “È fondamentale che lei dica ‘Ehi, sono trans, guardatemi'”, ha affermato, evidenziando l’importanza di dare voce alle esperienze delle persone transgender.

La solidarietà di Liev Schreiber alla comunità transgender

In un periodo in cui le persone transgender affrontano sfide significative a causa di un clima politico avverso, Schreiber ha sentito la necessità di esprimere la sua solidarietà. Ha parlato di una comunità vulnerabile, priva di risorse adeguate e spesso non supportata dalle proprie famiglie. La sua posizione riflette un impegno a favore dei diritti e del benessere delle persone transgender, sottolineando l’importanza di un sostegno attivo e visibile.

Quando si tratta di educare un figlio che si identifica come transgender, Schreiber ha affermato che non è utile offrire consigli che possano sembrare esagerati. Ha messo in evidenza che crescere un adolescente, indipendentemente dalla sua identità di genere, presenta sempre delle sfide. “Gli adolescenti sono un grattacapo. Sono difficili. Non importa se siano trans o meno, perché ne uscirai. Ma un adolescente trans rimarrà un adolescente”, ha dichiarato, mettendo in luce le comuni difficoltà dell’età adolescenziale.

La carriera di Kai e il supporto dei genitori

Kai è la seconda figlia di Liev Schreiber e Naomi Watts, dopo il primogenito Sasha, nato nel 2007. La coppia si è conosciuta nel 2005 al Met Gala e ha mantenuto una relazione fino al 2016, anno in cui hanno annunciato la loro separazione. Nonostante la fine della loro relazione, entrambi i genitori continuano a sostenere i propri figli in modo attivo.

Recentemente, Kai ha intrapreso una carriera nel mondo della moda, debuttando in passerella per la prestigiosa casa di moda italiana Valentino durante la Paris Fashion Week 2025. La sua partecipazione all’evento ha suscitato grande entusiasmo, e Schreiber ha condiviso il suo orgoglio pubblicando commenti di incoraggiamento. Naomi Watts ha espresso la sua gioia con un post entusiasta, dimostrando il forte legame familiare e il supporto reciproco tra genitori e figli.

La storia di Liev Schreiber e della sua famiglia mette in evidenza l’importanza della comprensione e dell’accettazione in un contesto sociale complesso, offrendo un esempio di come il sostegno familiare possa influenzare positivamente il percorso di vita di una persona transgender.

