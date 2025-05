Liam Gallagher annuncia la sua prima esperienza da nonno mentre si prepara per il tour degli Oasis

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Liam Gallagher, celebre figura della musica britannica e frontman degli Oasis, sta per tornare sul palco con la sua band per un tour molto atteso. Ma non è solo la musica a tenere banco nella sua vita: il cantante, 52 anni, ha appena ricevuto la notizia che diventerà nonno per la prima volta. Un evento che potrebbe portarlo a cantare anche ninne nanne al suo futuro nipotino.

La dolce rivelazione di Molly Moorish-Gallagher

La notizia della gravidanza è stata condivisa dalla figlia di Liam, Molly Moorish-Gallagher, 27 anni, attraverso un post su Instagram. In un’immagine toccante, Molly mostra il suo pancione accanto al compagno Nathaniel Phillips, calciatore del Liverpool. La didascalia scelta per accompagnare la foto, “bulking season”, tradotto come “Tempo di fioritura”, ha catturato l’attenzione dei follower. Nella stessa storia, Molly ha mostrato anche alcuni vestitini per neonati, tra cui uno con la scritta: “Le mamme cool hanno figli cool”, un chiaro segno del suo entusiasmo per l’arrivo del bambino.

Molly è il frutto della breve relazione tra Liam Gallagher e la cantante Lisa Moorish, avvenuta nel 1998. La futura nonna, Lisa, ha espresso la sua gioia commentando il post della figlia con una serie di cuori e emoji, scrivendo: “Waaaaaaah! Non vedo l’ora di diventare nonna”. Questo annuncio ha suscitato grande felicità non solo tra i familiari, ma anche tra i fan del cantante, che seguono con affetto la sua vita privata.

La famiglia di Liam Gallagher

Oltre a Molly, Liam Gallagher è padre di altri tre figli: Lennon Gallagher, 25 anni, Gene Gallagher, 23 anni, e Gemma Gallagher, 12 anni. Questi ragazzi sono nati da relazioni diverse, ma il legame con ciascuno di loro è forte e significativo. La notizia della gravidanza di Molly aggiunge un nuovo capitolo alla storia familiare di Gallagher, che ha sempre mantenuto un profilo pubblico molto attivo, sia nella musica che nella vita personale.

Liam, noto per il suo carattere esplosivo e la sua voce inconfondibile, ha sempre avuto un rapporto speciale con i suoi figli. Non è raro immaginare che, tra un concerto e l’altro, possa dedicare del tempo al suo nipotino, magari cantando alcune delle sue celebri canzoni in chiave infantile.

Il tour di reunion degli Oasis

Mentre la sua vita familiare si arricchisce, Liam Gallagher si prepara anche per il tour di reunion degli Oasis, che avrà inizio il 4 luglio da Cardiff. Questo tour prevede 17 concerti in location storiche, tra cui il Wembley Stadium di Londra, l’Heaton Park di Manchester e il Croke Park di Dublino. Nonostante le polemiche legate alla vendita dei biglietti, con accuse di prezzi elevati e mancanza di trasparenza, l’attesa tra i fan è palpabile.

Gallagher ha sempre avuto un forte legame con il suo pubblico, e questo tour rappresenta un’opportunità per rinnovare quel legame e celebrare la musica che ha segnato intere generazioni. La combinazione della sua vita personale in espansione e il ritorno sul palco rende questo periodo particolarmente significativo per il cantante.

Con il tour alle porte e la gioia di diventare nonno, Liam Gallagher si prepara a vivere momenti indimenticabili, sia nella sua carriera musicale che nella sua vita familiare. Resta da vedere se il futuro nipotino avrà l’onore di ricevere la buonanotte con le celebri frasi del nonno, come “I’m feeling supersonic, give me gin and tonic” o “Caught beneath the landslide in a champagne supernova in the sky”.

