L’evento EmpowHer: una nuova alleanza per l’emancipazione femminile in Italia e in Africa

Il recente evento di Amref, intitolato “EmpowHer. Voci di donne che trasformano il futuro“, ha fatto vibrare gli animi a Milano, portando in primo piano l’importanza dell’emancipazione femminile, sia in Italia che in Africa. In coincidenza con la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, l’iniziativa ha rappresentato un momento di riflessione e un’invocazione alla solidarietà tra donne, manager, filantrope e artiste, con l’obiettivo comune di combattere le disuguaglianze di genere. Il messaggio che emerge è chiaro: oltre alle parole, sono necessari fatti concreti. Attraverso un Empower Fund, l’ong sanitaria Amref Health Africa intende fornire supporto per garantire pari opportunità, cominciando da esigenze fondamentali come l’accesso all’acqua.

La forza dell’alleanza tra donne e imprese

Durante l’evento, Paola Crestani, presidentessa di Amref Italia, ha sottolineato l’importanza di costruire alleanze forti e condivise per promuovere il cambiamento. Ha descritto EmpowHer come un’opportunità straordinaria per discutere e riflettere sull’empowerment femminile, specialmente in Africa, un continente colmo di disuguaglianze di genere. La povertà, la mancanza di accesso a un’istruzione di qualità e ai servizi sanitari sono solo alcune delle problematiche che influenzano profondamente le comunità locali. Crestani ha invitato tutti a mobilitarsi non solo per aiutare le donne, ma anche per migliorare il contesto sociale e culturale in cui vivono, creando condizioni per una vera prosperità.

L’evento ha ribadito che il futuro dell’Africa e la lotta per l’uguaglianza non possono prescindere dall’emancipazione delle donne. La collaborazione tra diversi attori della società è fondamentale per affrontare queste sfide, essendo convinti che unire le forze possa generare un cambiamento significativo e duraturo. L’impegno si traduce in misure concrete, come la creazione di opportunità lavorative per le donne e la promozione dell’istruzione.

Le voci che denunciano il bisogno di cambiamento

Un’importante voce di rilievo è rappresentata da Nice Leng’ete, ambasciatrice di Amref per i diritti delle donne e fondatrice di Nice Place Foundation. Durante l’evento ha esposto un chiaro invito all’azione, sostenendo la necessità di porre fine a pratiche dannose come i matrimoni infantili e le mutilazioni genitali femminili. Con il suo toccante racconto, ha condiviso l’urgenza di offrire alle ragazze e alle donne il diritto di scegliere il proprio destino, accedendo all’istruzione e all’autonomia personale.

Leng’ete ha chiarito che la lotta per la giustizia non riguarda solo l’Africa, ma si estende in tutto il mondo, affermando l’importanza di avere una voce collettiva nella lotta contro la violenza di genere. La consapevolezza che il cambiamento non è un attimo isolato ma un processo collettivo è fondamentale per guidare le future generazioni verso una vita libera da qualsiasi forma di oppressione.

Un percorso di speranza e resilienza

Un’emozionante testimonianza è stata fornita da Cynthia Oningoi, ambasciatrice di Amref e vittima diretta delle mutilazioni genitali femminili. La sua storia rappresenta una potente illustrazione della resilienza umana e dell’importanza di combattere per il cambiamento. Oningoi ha raccontato come, dopo aver subito un trauma devastante, abbia trovato la forza di agire, non solo per se stessa ma anche per le generazioni future, in particolare per la sorella minore.

La sua riflessione sulla necessità di educazione come motore di cambiamento è stata un messaggio centrale dell’evento. Oningoi ha esortato a non lasciare che la paura vada a influenzare il futuro delle giovani donne, affermando che l’educazione è l’unica via per trattare le problematiche della comunità. Attraverso esperienze come la sua, l’evento ha mostrato come una rete di sostegno possa contribuire a un cambiamento reale, giungendo a un pubblico sia in Italia che in Africa.

In un momento storico di sfide e difficoltà, EmpowHer si erge come un faro di speranza e determinazione, dimostrando che, unendo le forze, è possibile costruire un mondo in cui i diritti delle donne siano garantiti e rispettati in ogni angolo del pianeta.