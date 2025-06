Levante: la musica come rifugio e il legame con il passato

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Claudia Lagona, conosciuta al pubblico con il nome d’arte Levante, ha vissuto una vita segnata da eventi che hanno profondamente influenzato la sua carriera musicale. La tragica perdita del padre all’età di nove anni ha lasciato un’impronta indelebile nella sua esistenza e nella sua arte. La cantautrice ha rivelato in un’intervista al Corriere della Sera che la figura paterna è presente in ogni sua canzone, un modo per mantenere vivo il ricordo e affrontare il dolore attraverso la musica. Levante ha trovato nella composizione un rifugio, un mezzo per esprimere le sue emozioni più profonde. “Fare musica mi ha salvata. Non ho allontanato la tristezza, ma nella musica la tristezza non mi era più nemica”, ha dichiarato, evidenziando come la creatività possa trasformare il dolore in bellezza.

La relazione con Diodato e il significato delle voci

Nel corso della sua carriera, Levante ha avuto una relazione con il cantautore Diodato, che si è conclusa nel 2019. Questa storia d’amore ha suscitato molte speculazioni, soprattutto in relazione alla canzone “Fai Rumore“, che Diodato ha presentato al Festival di Sanremo. Levante ha chiarito che non è stata la canzone a disturbarla, ma piuttosto le voci e le interpretazioni che ne sono scaturite. “La verità la sappiamo solo io e Antonio. Le storie d’amore sono nostre, non del pubblico”, ha affermato, sottolineando l’importanza della privacy e del rispetto nei confronti delle relazioni personali.

L’origine del nome d’arte “Levante“

Il nome d’arte che ha scelto, “Levante“, ha una storia affascinante. Claudia ha raccontato che una sua amica, ispirata dal film “Il Ciclone“, le ha suggerito questo soprannome. “Claudia non mi è mai piaciuto. Significa ‘zoppo’, mentre Levante è colui che si alza. Un segno del destino”, ha spiegato la cantautrice. Questo cambio di nome rappresenta non solo un nuovo inizio, ma anche una rinascita personale, un modo per affermare la propria identità artistica e superare le difficoltà del passato.

Trasformare il dolore in arte

La perdita del padre ha segnato profondamente Levante, ma ha anche rappresentato un’opportunità per trasformare quel dolore in arte. “L’ho tenuto in vita attraverso le mie canzoni e i miei libri”, ha raccontato, evidenziando come la musica e la scrittura siano diventate strumenti per mantenere vivo il ricordo del genitore. La cantautrice sente la presenza del padre ogni giorno, un legame che si è evoluto e che continua a influenzare la sua creatività. Attraverso le sue opere, Levante riesce a comunicare emozioni universali, toccando il cuore di chi ascolta.

La maternità e le sfide quotidiane

Oggi Levante è madre della piccola Alma, e la maternità ha portato con sé nuove sfide. La cantautrice ha parlato apertamente del senso di colpa che prova nel dover dividere il suo tempo tra la carriera e la famiglia. “Dire a mia figlia che torno tra tre giorni, per lei significa che non sono presente”, ha ammesso. Nonostante le difficoltà, Levante riconosce che lei e il compagno Pietro sono “due bravi genitori”, cercando di bilanciare le esigenze lavorative con quelle familiari.

Sanremo, X Factor e la lotta con l’ego

Le esperienze al Festival di Sanremo e come giudice a X Factor hanno messo alla prova Levante sotto diversi aspetti. “Sanremo mi ha dato tanta ansia. Rivedendomi, provo tenerezza”, ha dichiarato, riflettendo sull’impatto emotivo di queste esperienze. X Factor, invece, è stata per lei una grande scuola, anche se ha avvertito una pressione costante. La cantautrice ha affrontato anche il tema dell’ego, riconoscendo l’importanza di non lasciarlo prendere il sopravvento nella propria vita. “Sto cercando di distruggerlo. Non significa non averlo, ma non lasciargli il timone”, ha affermato, dimostrando una consapevolezza profonda riguardo alla propria crescita personale e professionale. Riguardo al futuro, Levante mantiene una porta aperta verso nuove opportunità: “Sanremo è tornato a essere un palco importante. Mai dire mai”.

