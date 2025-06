L’estetista cinica: la storia di Cristina Fogazzi tra successi e sfide imprenditoriali

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Cristina Fogazzi, nota al grande pubblico come L’Estetista Cinica, ha condiviso la sua esperienza imprenditoriale nel podcast “Millions”, condotto da Joe Bastianich e Tommaso Mazzanti. La sua storia è un esempio di determinazione e creatività, che ha portato alla nascita di un marchio di successo nel settore della bellezza. Fogazzi affronta temi delicati come il patriarcato e il pregiudizio, rivelando la sua visione sulla comunicazione e il marketing nel mondo della cosmetica.

La genesi di un’impresa: dalla disoccupazione alla creazione di un marchio

Nel 2009, Cristina Fogazzi si trova in una situazione difficile. Dopo essere stata licenziata da un franchising di estetica, decide di prendere in gestione un negozio in via Paolo Giovio a Milano. Questo passo rappresenta un rischio calcolato, poiché non ha la possibilità di ottenere finanziamenti dalle banche. Con l’aiuto di un socio, che garantisce un prestito di 20.000 euro, inizia il suo percorso imprenditoriale. La scelta di non investire in un nuovo centro estetico si rivela strategica, permettendole di concentrarsi sulla crescita del suo brand.

La trasformazione da centro estetico a marchio nazionale, VeraLab, avviene attraverso una comunicazione innovativa. Fogazzi utilizza i social media per promuovere la sua attività, pubblicando vignette satiriche che catturano l’attenzione del pubblico. Questo approccio originale le consente di costruire una comunità attorno al suo marchio, creando un legame diretto con i clienti.

L’importanza della comunicazione e del marketing

L’approccio di Cristina Fogazzi alla comunicazione è caratterizzato da un tono ironico e diretto. La sua capacità di raccontare i prodotti di bellezza in modo divertente e accessibile ha rivoluzionato il modo in cui il settore si presenta al pubblico. Con l’emergere degli influencer e delle storie su Instagram, Fogazzi riesce a spiegare i suoi prodotti in modo chiaro e coinvolgente, raggiungendo un pubblico sempre più vasto.

La pandemia di Covid-19 rappresenta un momento cruciale per la sua carriera. Durante il lockdown, Fogazzi organizza dirette online che attraggono migliaia di spettatori. Questo periodo di crisi diventa un’opportunità per espandere il suo brand, portando il numero di follower da 40 milioni a oltre 65 milioni. La sua capacità di adattarsi alle nuove circostanze dimostra la sua resilienza e la sua visione imprenditoriale.

L’espansione e le sfide del Circo Cinico

Nel 2019, Fogazzi decide di avvicinarsi ai suoi clienti attraverso il “Circo Cinico“, un tour che la porta in diverse città italiane. L’evento, che attira migliaia di persone, rappresenta un modo per interagire direttamente con il pubblico e promuovere i suoi prodotti. Nonostante le difficoltà logistiche, il tour si rivela un grande successo, consolidando ulteriormente la sua popolarità.

Anche nella vita quotidiana, Fogazzi mantiene il suo spirito ironico. Condivide aneddoti divertenti, come il suo uso di screenshot per leggere messaggi e email senza occhiali, dimostrando che la sua personalità gioviale è parte integrante del suo brand.

La strategia di crescita e il futuro di VeraLab

Nel 2023, Fogazzi compie una scelta strategica vendendo il 30% della sua azienda al fondo Rothschild. Questa decisione è motivata dalla necessità di “managerizzare” l’azienda e attrarre competenze di alto livello, tra cui un CEO. Fogazzi è consapevole che senza il supporto di un fondo, rischierebbe di stagnare. La sua visione per VeraLab è quella di farla crescere e svilupparsi ulteriormente.

Oggi, VeraLab conta oltre 100 dipendenti e prevede di aprire dieci nuovi negozi in tutta Italia nel 2025. Nonostante le sfide economiche, Fogazzi rimane ottimista riguardo al futuro del suo brand. La sua capacità di affrontare le difficoltà con umorismo è evidente, e la sua determinazione a mantenere viva l’essenza del marchio è un elemento chiave del suo successo.

