L’errore clamoroso agli Oscar 2017: il racconto di Michelle Williams e Busy Philipps

Il mondo del cinema ricorda ancora con incredulità l’episodio avvenuto durante la cerimonia degli Oscar del 2017, quando Warren Beatty, con Faye Dunaway al suo fianco, annunciò erroneamente il vincitore del premio per il miglior film. Questo momento ha segnato la storia degli Academy Awards e ha lasciato un’impronta indelebile nella memoria di molti, tra cui le attrici Michelle Williams e Busy Philipps, che si trovavano in prima fila. Le due amiche, legate da un lungo sodalizio iniziato sul set di Dawson’s Creek, hanno condiviso i loro ricordi di quella serata indimenticabile.

La tensione in prima fila

Michelle Williams e Busy Philipps erano presenti alla cerimonia con grande entusiasmo, pronte a vivere un momento di celebrazione del cinema. Tuttavia, l’atmosfera festosa è stata rapidamente sostituita da un clima di confusione e imbarazzo quando Warren Beatty ha annunciato “La La Land” come miglior film, dopo aver aperto la busta sbagliata. Busy Philipps ha raccontato in un episodio del suo podcast “Busy This Week” come, essendo sedute in prima fila, avessero immediatamente percepito che qualcosa non andava.

“Eravamo proprio lì, in prima fila, e abbiamo capito che stava succedendo qualcosa di strano,” ha dichiarato Philipps. La presenza di Ben Affleck, seduto accanto a lei, ha aggiunto un ulteriore elemento di sorpresa. “Mi ha ricordato poco prima quello che gli avevo detto, ma in quel momento l’avevo completamente dimenticato,” ha continuato, sottolineando l’intensità del momento.

L’intervento di Ben Affleck

Michelle Williams ha descritto come, in quel frangente, si fosse rivolta a Ben Affleck, esclamando: “Fai qualcosa! Fai qualcosa!” Un’esclamazione che rifletteva la speranza che, essendo lui Batman, potesse risolvere la situazione. “Ma Ben era scioccato tanto quanto noi,” ha aggiunto Williams, evidenziando l’impatto che l’errore stava avendo su tutti i presenti.

Affleck, che ha interpretato Batman in diversi film, tra cui “Justice League” del 2017, si trovava in una posizione di grande visibilità, ma non riuscì a intervenire. “Stava letteralmente guardando indietro verso Matt Damon,” ha raccontato Philipps, “che era seduto proprio dietro suo fratello Casey Affleck, a poca distanza da noi. Non conoscevo Ben Affleck, ma pensavo: ‘Lui è Batman. È una star del cinema. Può salire sul palco e gestire la situazione’. Ma non ci è riuscito. A quanto pare, era molto complicato.”

La correzione dell’errore

Dopo il clamoroso errore di Warren Beatty, i produttori di “La La Land” erano già sul palco per il loro discorso di ringraziamento, ignari del fatto che il premio fosse stato assegnato erroneamente. La situazione ha richiesto l’intervento di Brian Cullinan, un contabile di Pricewaterhouse Coopers, che è salito sul palco per chiarire l’accaduto. Cullinan ha spiegato che era stata consegnata la busta sbagliata e che il vero vincitore del premio per il miglior film era “Moonlight“.

Questo episodio ha generato un’ondata di reazioni nel mondo del cinema e non solo, diventando un argomento di discussione per mesi. La confusione e l’imbarazzo di quel momento rimarranno nella memoria collettiva, testimoniando come anche le cerimonie più prestigiose possano trovarsi a fronteggiare imprevisti inaspettati.

