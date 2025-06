L’eredità di Friends: le guest star che hanno lasciato il segno nella serie cult

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Friends, una delle serie televisive più iconiche e influenti della storia, ha segnato un’epoca nel panorama della televisione. Con un mix di umorismo e relazioni umane, la sit-com ha catapultato i suoi protagonisti, tra cui Jennifer Aniston, Courteney Cox e Matthew Perry, verso una fama duratura e un successo economico che continua a generare guadagni significativi, stimati in circa 20 milioni di dollari all’anno solo dalle repliche. Oltre ai sei protagonisti, la serie ha visto la partecipazione di numerose guest star, alcune delle quali hanno lasciato un’impronta indelebile nella memoria degli spettatori.

Hugh Laurie: il futuro Dr. House in un episodio memorabile

Uno dei volti noti che ha fatto un’apparizione in Friends è Hugh Laurie, noto per il suo ruolo da protagonista nella serie Dr. House. Laurie è apparso nell’episodio 24 della quarta stagione, interpretando un passeggero dell’aereo su cui viaggia Rachel, interpretata da Jennifer Aniston, diretta a Londra per il matrimonio di Ross, interpretato da David Schwimmer, con Emily. Il personaggio di Laurie si distingue per il suo sarcasmo e la sua frustrazione nei confronti di Rachel, che si lamenta incessantemente di Ross. Questa breve ma incisiva apparizione ha anticipato il talento comico di Laurie, che sarebbe emerso in seguito nel suo ruolo più celebre.

Julia Roberts: la vendetta di Susie Moss

Un’altra guest star indimenticabile è Julia Roberts, che ha fatto il suo ingresso nella serie nella seconda stagione. Nel ruolo di Susie Moss, un’ex compagna di classe di Chandler, Roberts ha portato una dinamica interessante nella trama. Susie si presenta per vendicarsi di Chandler, che da bambino l’aveva schernita. La sua seduzione nei confronti di Chandler culmina in un momento di umiliazione pubblica, creando una situazione comica che ha catturato l’attenzione degli spettatori. La coincidenza che Roberts e Perry si frequentassero all’epoca ha aggiunto un ulteriore strato di fascino a questa apparizione.

Gary Oldman: il soldato alcolista

Nella settima stagione, Gary Oldman ha fatto un’apparizione memorabile nel ruolo di Crosby, un attore con problemi di alcolismo che recita al fianco di Joey, interpretato da Matt LeBlanc. La scena in cui Oldman sputa in faccia a LeBlanc per enfatizzare le sue battute è diventata una delle più esilaranti dell’intera serie. Questo incontro tra due attori di calibro ha offerto un mix di comicità e tensione, rendendo l’episodio ancora più memorabile per i fan.

Ben Stiller: il geloso Tommy

Ben Stiller ha fatto la sua comparsa in Friends nel ruolo di Tommy, un ragazzo che inizia a frequentare Rachel. La sua presenza provoca la gelosia di Ross, che nota il comportamento strano e impulsivo di Tommy. Questa dinamica ha aggiunto un elemento di conflitto alla trama, mostrando come le relazioni possano complicarsi in modo inaspettato. Stiller ha saputo portare il suo stile comico unico, rendendo il suo personaggio indimenticabile.

Jeff Goldblum: il regista teatrale e la sua urgenza

Infine, Jeff Goldblum ha interpretato Leonard Hayes, un regista teatrale che offre a Joey una parte nel suo spettacolo. La scena in cui Goldblum scambia l’urgenza di Joey di andare in bagno per un segno di “intensità emotiva” ha regalato momenti esilaranti, dimostrando come il talento di Goldblum si adattasse perfettamente all’umorismo della serie. La sua partecipazione ha ulteriormente arricchito il cast di Friends, rendendo ogni episodio un’esperienza unica.

La serie continua a vivere nel cuore dei fan, e le apparizioni di queste guest star rimangono tra i momenti più amati. Con il recente decesso di Matthew Perry, la nostalgia per Friends è più forte che mai, mentre il pubblico si interroga su quali altri talenti avrebbero potuto unirsi a questo cast straordinario.

