L’epilogo di La La Land è uno dei finali più belli e potenti della recente storia del cinema

La La Land è un film del 2016 scritto e diretto da Damien Chazelle. Ha ricevuto ben 14 candidature ai Premi Oscar 2017, eguagliando il record di film come Eva contro Eva e Titanic, aggiudicandosi infine 6 statuette. Si è aggiudicato sette Golden Globe, su sette candidature, il Premio del Pubblico al Toronto International Film Festival e molti altri numerosi riconoscimenti internazionali, diventando uno dei film più premiati e apprezzati del 2016. Il film ha ricevuto una acclamazione universale da parte della critica, che ha lodato la regia di Damien Chazelle, l’interpretazione della Stone e la colonna sonora del film, ricevendo il massimo dei voti da molti critici e risultando uno dei film più apprezzati fin dalla sua uscita nelle sale.

La la Land, la trama

La La Land è probabilmente uno dei casi più recenti di film riuscito a trasformarsi in vero e proprio fenomeno culturale. il film racconta la storia d’amore tra un musicista jazz e un’aspirante attrice, interpretati rispettivamente da Ryan Gosling ed Emma Stone. Mia vive a Los Angeles e sogna di diventare un’attrice, ma al momento agli attori famosi prepara soltanto il cappuccino nella tavola calda presso gli studi della Warner in cui lavora per mantenersi. Sebastian, invece, è un musicista jazz che nessuno capisce e apprezza. I due si incontrano, o per meglio dire si scontrano, sotto il sole di una trafficata autostrada e poi, di nuovo, s’incontrano. Piano piano, tra loro nascerà una meravigliosa storia d’amore, ma la vita è complicata e non sempre al passo con l’amore…

La famosa scena

L’epilogo del film è probabilmente uno dei finale più belli e potenti della recente storia del cinema: Mia immagina come sarebbe potuta essere la loro vita se la relazione con Sebastian avesse funzionato; il senso di ciò che sarebbe potuto essere raccolto in un “what if” geniale, nostalgico e assolutamente emozionante. Qui di seguito la famosa scena di “La La Land”.