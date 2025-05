Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti: assenti insieme sul red carpet di Cannes 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il Festival di Cannes, uno dei più prestigiosi eventi cinematografici al mondo, ha visto la presenza di molte celebrità, tra cui Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti. Nonostante la loro partecipazione, la coppia non ha ancora calcato il red carpet insieme, suscitando curiosità e attesa tra i fan. L’assenza di un’apparizione congiunta ha alimentato speculazioni sulla loro relazione e sulle dinamiche che la circondano.

La magia del festival di cannes

Il Festival di Cannes, giunto alla sua 78° edizione, ha trasformato la città francese in una vera e propria passerella per attori, registi e celebrità di ogni genere. Da martedì, il tappeto rosso ha accolto volti noti del cinema e della musica, creando un’atmosfera di grande attesa e glamour. Tra i partecipanti, spiccano nomi illustri come Tom Cruise, che ha presentato il suo nuovo film “Mission Impossible“, e Robert De Niro, insignito della Palma d’Oro alla carriera.

La manifestazione non è solo un’importante vetrina per i film in concorso, ma anche un’occasione per le star di mostrare i loro look e il loro stile. Tuttavia, quest’anno, l’attenzione si è concentrata anche sulle coppie che hanno scelto di non sfilare insieme, come nel caso di DiCaprio e Ceretti. La loro presenza separata ha lasciato molti a chiedersi se ci sia una ragione dietro questa scelta.

Leonardo dicaprio e vittoria ceretti: un amore riservato

Leonardo DiCaprio ha fatto il suo ingresso sul red carpet indossando un elegante smoking, mentre Vittoria Ceretti ha optato per un abito monospalla firmato Armani Privé, che l’ha resa una delle più ammirate della serata. Nonostante la loro presenza al festival, i due non hanno condiviso il tappeto rosso, alimentando le speculazioni sulla loro relazione.

Tuttavia, i fan hanno potuto vedere la coppia insieme durante il Gala Dinner che ha seguito la prima giornata del festival. In quell’occasione, sono apparsi affiatati e complici, come dimostrano i video condivisi sui social media. Questo ha fatto sorgere interrogativi sul perché non abbiano scelto di posare insieme sul red carpet, un momento che molti si aspettavano.

Un incontro che ha cambiato tutto

La storia d’amore tra Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti è iniziata nel maggio 2023, proprio durante il Festival di Cannes. Si narra che il loro primo incontro sia avvenuto sulla croisette, dove potrebbe essere scoccata la prima scintilla. Da quel momento, i due hanno iniziato a frequentarsi, con il primo bacio paparazzato avvenuto ad agosto dello stesso anno in una discoteca di Ibiza.

Vittoria Ceretti ha recentemente concluso il suo matrimonio con Matteo Milleri, un dj e visual artista, con cui si era sposata in gran segreto nel 2020. Questo cambiamento nella vita personale della modella ha coinciso con l’inizio della sua relazione con DiCaprio, suggerendo che l’incontro con l’attore abbia avuto un impatto significativo sulla sua vita.

Da quel momento, la coppia ha trascorso del tempo insieme, inclusa una vacanza estiva alle Baleari, ma il red carpet di Cannes rimane un evento atteso. I fan sperano che, prima o poi, DiCaprio e Ceretti decidano di apparire insieme in pubblico, regalando loro un momento da ricordare.

