Lenny Kravitz svela la sua dimora parigina e la stanza dedicata alla madre

Lenny Kravitz, celebre rockstar americana, ha recentemente aperto le porte della sua residenza parigina al magazine Architectural Digest. A 60 anni, l’artista continua a sorprendere con il suo stile unico e la sua creatività, rivelando un’abitazione che riflette la sua personalità e il suo amore per la famiglia. Situata nel XVI arrondissement di Parigi, un quartiere noto per le sue ambasciate e per l’eleganza dei suoi edifici, la villa di Kravitz è un vero e proprio gioiello architettonico risalente agli anni ’20.

La residenza parigina di Lenny Kravitz

La dimora di Lenny Kravitz è caratterizzata da un design raffinato e da un’atmosfera accogliente. Gli interni sono arredati con pezzi iconici del design, prevalentemente in tonalità chiare e neutre, che creano un ambiente luminoso e arioso. Ogni angolo della casa racconta una storia, riflettendo il gusto personale dell’artista e la sua passione per l’arte e la cultura. La scelta di arredare la villa con elementi di design di qualità è un chiaro segno della sua attenzione ai dettagli e del suo desiderio di creare uno spazio che sia non solo bello, ma anche funzionale.

Un aspetto particolarmente interessante della residenza è la sua storia. Prima di diventare la casa di Lenny Kravitz, l’abitazione apparteneva alla contessa Anne d’Ornano, un dettaglio che aggiunge un ulteriore strato di fascino alla proprietà. La combinazione di storia e modernità rende questo luogo unico, un rifugio per l’artista che vive e lavora in una delle città più belle del mondo.

The Roxie Room: un omaggio alla madre

Uno degli spazi più significativi della casa è dedicato alla madre di Lenny Kravitz, Roxie Roker, attrice nota per il suo ruolo nella sitcom “I Jefferson“. Questa stanza, chiamata The Roxie Room, è una celebrazione della vita e della carriera di Roker, un tributo che evidenzia il forte legame tra madre e figlio. Kravitz descrive la madre come “l’amore della mia vita”, sottolineando l’importanza che ha avuto nella sua crescita e nel suo percorso artistico.

All’interno di The Roxie Room, Lenny ha esposto una collezione di ritratti in bianco e nero della madre, scattati da suo padre, Sy Kravitz, un produttore discografico di origini ucraino-ebraiche. Queste fotografie, risalenti alla fine degli anni ’60, sono state incorniciate con grande cura, utilizzando la stessa azienda che fornisce cornici al museo del Louvre. Questa scelta non solo conferisce un valore artistico alle immagini, ma dimostra anche il rispetto e l’amore che Lenny nutre per la sua famiglia.

Un rifugio di ricordi e arte

La creazione di The Roxie Room rappresenta un’importante missione per Lenny Kravitz, che desiderava uno spazio dove poter essere circondato dai ricordi della madre. La stanza non è solo un omaggio, ma anche un luogo di riflessione e connessione con il passato. Attraverso le fotografie e l’atmosfera che ha creato, Kravitz riesce a mantenere viva la memoria di Roxie Roker, permettendo a chi visita la sua casa di percepire l’amore e l’ammirazione che prova per lei.

In questo modo, la villa parigina di Lenny Kravitz non è solo un’abitazione, ma un vero e proprio museo personale, dove ogni elemento racconta una storia e ogni angolo è impregnato di significato. La scelta di dedicare uno spazio alla madre dimostra quanto sia importante per l’artista mantenere vive le proprie radici e celebrare le persone che hanno influenzato la sua vita e la sua carriera.

