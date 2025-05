Lea Michele smentisce le voci sul suo presunto analfabetismo: la verità dietro il pettegolezzo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Lea Michele, nota attrice e cantante, si è trovata a dover affrontare per anni un pettegolezzo infondato che la voleva incapace di leggere. Questo mito, che ha circolato ampiamente sui social media, è stato oggetto di discussione nel recente episodio del podcast “Therapuss” condotto da Jake Shane. Durante l’intervista, Michele ha condiviso la sua esperienza con queste voci, chiarendo la situazione e svelando come tutto sia iniziato.

Le origini del pettegolezzo

Il presunto analfabetismo di Lea Michele ha radici che risalgono al 2017, quando i podcaster Jaye Hunt e Robert Ackerman hanno lanciato la teoria in modo umoristico. La loro affermazione si basava su un passaggio del libro di memorie “Sorry Not Sorry” scritto da Naya Rivera, collega di Michele nella serie “Glee“. Rivera, scomparsa nel 2020, aveva rivelato che Michele si rifiutava di improvvisare durante le riprese, un’affermazione che Hunt e Ackerman hanno interpretato come prova del suo presunto analfabetismo.

Questa teoria ha preso piede sui social, trasformandosi in un meme virale e alimentando ulteriormente le speculazioni. Michele ha dovuto affrontare queste affermazioni più volte, sottolineando l’assurdità di tali voci. Durante l’intervista, ha raccontato di come il suo ex-capo Ryan Murphy l’abbia contattata per informarla di queste voci, lasciandola incredula e sorpresa.

La reazione di Lea Michele

Nel corso del podcast, Michele ha reagito in modo deciso alle affermazioni sul suo presunto analfabetismo. Dopo aver ascoltato il racconto di Shane, ha afferrato gli appunti e ha esclamato: “Dammi quelle! Li sto leggendo!”. Questo gesto ha messo in evidenza la sua frustrazione nei confronti di un mito che ha continuato a circolare nonostante le sue smentite.

L’attrice ha già affrontato la questione in passato, discutendo con il conduttore Andy Cohen e l’imprenditrice Bethenny Frankel. In quell’occasione, Michele ha evidenziato quanto fosse improbabile dover memorizzare interi copioni di “Glee” ogni settimana. Ha anche sottolineato che Ryan Murphy, il creatore della serie, non avrebbe mai avuto il tempo di leggere le battute per lei, smontando così un’altra delle affermazioni infondate.

L’impatto delle voci su Lea Michele

Le voci sul presunto analfabetismo di Lea Michele non hanno solo avuto un impatto sulla sua carriera, ma hanno anche influenzato la sua vita personale. La diffusione di tali pettegolezzi può avere conseguenze significative per un artista, creando un’immagine distorta e alimentando il giudizio del pubblico. Michele ha dimostrato una notevole resilienza di fronte a queste sfide, continuando a lavorare e a esprimere il suo talento.

La questione ha sollevato anche interrogativi più ampi sulla cultura del gossip e sull’impatto che può avere sulle persone. In un’epoca in cui le informazioni si diffondono rapidamente attraverso i social media, è fondamentale essere critici e discernere tra fatti e pettegolezzi. Lea Michele, con la sua esperienza, rappresenta un esempio di come affrontare le voci infondate e mantenere la propria integrità professionale e personale.

La sua storia invita a riflettere sull’importanza di sostenere la verità e di non lasciarsi influenzare da affermazioni non verificate, un tema sempre attuale nel panorama mediatico contemporaneo.

