Lea Michele affronta la teoria complottista sulla sua capacità di leggere nel podcast “Therapuss with Jake Shane”

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Lea Michele, nota attrice e cantante, ha recentemente affrontato una delle più stravaganti teorie complottiste che la riguardano durante un episodio del podcast americano “Therapuss with Jake Shane“. Questo podcast è disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming audio negli Stati Uniti e ha attirato l’attenzione per il suo contenuto provocatorio. La diceria che Michele non sappia leggere è emersa nel 2018, alimentata da un video virale che ha rapidamente guadagnato popolarità sui social media, in particolare su TikTok, dove è diventata un meme persistente.

La nascita di una teoria complottista

La teoria secondo cui Lea Michele non sarebbe in grado di leggere è iniziata nel 2018, quando un video ha cominciato a circolare online, suscitando incredulità e divertimento tra gli utenti. Questo video ha dato vita a una serie di meme e battute che si sono diffuse rapidamente, trasformando la questione in un argomento di discussione costante. Michele ha deciso di affrontare direttamente questa diceria, esprimendo il suo disappunto e la sua esasperazione per una situazione che considera assurda. Durante il podcast, ha dichiarato: “Per tutti quelli che pensano che io non sappia leggere, ero nel team di dibattito. Scrivevo discorsi”. Queste parole evidenziano non solo il suo impegno accademico, ma anche il suo desiderio di chiarire una situazione che ha preso piede senza alcuna base concreta.

La risposta di Lea Michele e la sua educazione

Michele ha voluto sottolineare l’importanza della sua educazione e il ruolo che ha avuto nella sua vita. “Sono una delle poche donne della mia famiglia ad essere stata accettata al college“, ha continuato, spiegando come i suoi genitori abbiano preso la decisione di trasferirsi dal Bronx al New Jersey per offrirle opportunità migliori. Questo spostamento è stato motivato dalla volontà di garantire a Lea una buona istruzione e la possibilità di prosperare, un obiettivo che ha raggiunto con successo. Durante il podcast, ha anche dimostrato le sue capacità di lettura leggendo alcuni cartoncini presentati a sorpresa dal conduttore. Con un tocco di ironia, ha previsto che i complottisti avrebbero sostenuto che fosse stata avvertita in anticipo per “memorizzare” le parole, evidenziando così l’assurdità della situazione.

La memoria fotografica e il suo impatto sulla carriera

Lea Michele ha attribuito la sua straordinaria capacità di apprendere rapidamente i copioni a una “memoria fotografica“, una dote che si è rivelata fondamentale durante gli anni trascorsi nella serie “Glee” e nelle sue performance a Broadway. Questa abilità le ha permesso di affrontare ruoli complessi e di adattarsi rapidamente alle esigenze del palcoscenico. La sua carriera è stata caratterizzata da successi e sfide, e la capacità di memorizzare testi e canzoni è stata un elemento chiave nel suo percorso artistico. Michele ha sempre dimostrato di essere una professionista seria e dedicata, e la sua risposta a questa teoria complottista è un chiaro esempio di come stia cercando di riprendere il controllo della narrazione che la circonda.

Speculazioni e dinamiche sul set di Glee

Oltre alla teoria sulla sua capacità di leggere, Lea Michele è stata al centro di altre speculazioni nel corso degli anni. Tra queste, si annoverano presunti disturbi alimentari e le dinamiche controverse che si sono sviluppate sul set di “Glee” con altri membri del cast. Queste voci hanno contribuito a creare un’immagine complessa dell’attrice, spesso oggetto di critiche e pettegolezzi. Con la sua apparizione nel podcast, Michele ha cercato di affrontare queste accuse con una combinazione di serietà e umorismo, dimostrando di essere consapevole delle sfide che ha dovuto affrontare e della necessità di chiarire la sua posizione. La sua volontà di discutere apertamente di questi argomenti rappresenta un passo importante verso la gestione della sua immagine pubblica e la riduzione delle speculazioni infondate che l’hanno circondata nel tempo.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!