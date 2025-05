Le sorelle Hadid si allargano: svelata l’esistenza di Ayden Nyx, la nuova arrivata nella famiglia

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Gigi e Bella Hadid hanno rivelato un’importante novità riguardante la loro famiglia. Con una dichiarazione rilasciata al Daily Mail, le due modelle hanno annunciato l’esistenza di Ayden Nyx, figlia di Mohamed Hadid e di Terri Hatfield Dull. Questa notizia ha sorpreso i fan e i media, poiché Ayden è una presenza nuova nel già noto clan Hadid, e la sua storia è ricca di colpi di scena.

La storia di Ayden Nyx

Ayden Nyx è nata 23 anni fa in Florida. Cresciuta dalla madre, ha sempre creduto che il compagno di Terri fosse suo padre. La verità sulla sua origine è emersa solo dopo la morte del suo presunto padre, avvenuta quando Ayden aveva 19 anni. Questo evento ha spinto Ayden a sottoporsi a un test genetico per curiosità, scoprendo così di essere la figlia di Mohamed Hadid. Secondo quanto riportato dal tabloid britannico, la relazione tra Mohamed e Dull sarebbe terminata prima che lei scoprisse di essere incinta. Nonostante ciò, Mohamed avrebbe sempre saputo dell’esistenza della figlia, ma non le avrebbe mai fornito supporto economico.

L’accoglienza da parte delle sorelle

Gigi e Bella hanno accolto Ayden nella loro vita con entusiasmo. Nella loro dichiarazione, hanno sottolineato quanto sia stata positiva la sua presenza nella famiglia, affermando che Ayden ha trascorso del tempo con loro e con il padre. Le modelle hanno espresso la loro intenzione di sostenere e proteggere Ayden, soprattutto dalle pressioni mediatiche. Hanno chiesto rispetto per la privacy della giovane, sottolineando il suo desiderio di vivere lontano dai riflettori. Ayden, infatti, sembra avere altre aspirazioni rispetto a quelle delle sue sorelle, preferendo concentrarsi sulla sua carriera nel mondo della moda.

Le aspirazioni professionali di Ayden

Dopo aver conseguito la laurea alla Parsons School of Design nel maggio 2025, Ayden ha in mente di intraprendere una carriera come designer, stilista e influencer. Questo percorso la distingue dalle sue sorelle, Gigi e Bella, che hanno raggiunto un grande successo nel mondo della moda come modelle. Ayden sembra intenzionata a costruire la sua identità professionale, lontana dall’attenzione mediatica che circonda la sua famiglia. Questo approccio potrebbe rivelarsi un vantaggio, permettendole di sviluppare il suo stile e la sua visione senza le pressioni che spesso accompagnano la fama.

La famiglia Hadid: un clan in espansione

Con l’arrivo di Ayden, i figli di Mohamed Hadid salgono a sei. Oltre a Gigi, Bella e Anwar, avuti dall’ex moglie Yolanda, Mohamed ha anche Marielle e Alana dalla sua prima moglie, Mary Butler. Mentre i figli di Yolanda hanno intrapreso carriere nel mondo della moda, Marielle e Alana si sono distinte in ambiti diversi. Marielle gestisce un’attività chiamata “Living Well with Marielle“, specializzata in progettazione di interni e corsi di economia domestica. Alana, d’altro canto, ha co-fondato il marchio di occhiali da sole Hadid Eyewear e lavora come stilista.

Un legame familiare forte

Nonostante la fama e il successo, i membri della famiglia Hadid mantengono un forte legame. Alana, in un’intervista a Grazia nel 2019, ha parlato del loro rapporto, evidenziando quanto siano protettivi l’uno nei confronti dell’altro. Hanno condiviso momenti di vita quotidiana, come andare a fare shopping o cucinare insieme, dimostrando che, al di là della notorietà, sono semplicemente una famiglia che si sostiene a vicenda. Questo aspetto umano della loro vita è ciò che rende la storia delle sorelle Hadid ancora più affascinante.

