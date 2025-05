Le sorelle D’Amato raccontano la loro storia a Verissimo: tra sogni, sacrifici e ricordi

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Le sorelle Alice e Asia D’Amato, due giovani ginnaste di talento, sono state ospiti del programma “Verissimo” sabato 10 maggio 2025. Durante l’intervista condotta da Silvia Toffanin, le due atlete hanno condiviso i loro inizi nella ginnastica artistica, le emozioni legate alle imminenti Olimpiadi di Parigi 2024 e il ricordo del loro amato padre, Massimo, scomparso nel 2022.

La passione per la ginnastica artistica

Alice e Asia D’Amato, entrambe di 22 anni, hanno raccontato la loro intensa esperienza nel mondo della ginnastica artistica. Fin da piccole, hanno coltivato un sogno comune, iniziando a praticare questo sport all’età di sette anni. “Siamo una cosa sola, facciamo tutto insieme,” hanno affermato, sottolineando il legame speciale che le unisce. La loro dedizione e i sacrifici fatti nel corso degli anni sono stati evidenti: “Abbiamo fatto tantissimi sacrifici, ma tornerei indietro per rivivere tutto dall’inizio,” ha dichiarato Asia. La sorella Alice ha aggiunto che “fare insieme questo percorso è stata la cosa più bella”.

A dieci anni, le due ginnaste hanno preso una decisione difficile: lasciare la loro famiglia per trasferirsi in un’altra città e inseguire il loro sogno sportivo. “È stato difficilissimo inizialmente, lasciare la famiglia è stato devastante. Ci siamo aiutate a vicenda, volevamo solo costruire i nostri sogni e arrivare lontano,” hanno raccontato, evidenziando le sfide affrontate per raggiungere i loro obiettivi.

Il ricordo del padre Massimo

Un momento toccante dell’intervista è stato il ricordo del padre Massimo, che ha lottato a lungo contro una malattia. Le sorelle hanno condiviso come la presenza del padre sia stata fondamentale per loro, anche nei momenti più difficili. “Lui c’era sempre, anche ultimamente, quando stava male, cercava di venire. E quando non riusciva, si arrabbiava con se stesso, voleva viversi di più le sue figlie,” hanno raccontato con emozione.

La perdita di Massimo ha rappresentato un duro colpo per entrambe: “Quando è venuto a mancare ci è caduto il mondo addosso. Grazie alla ginnastica siamo andate avanti, era diventato uno sfogo”. Alice ha rivelato la loro paura di tornare a casa e non trovarlo più: “La nostra paura era di tornare a casa la domenica e non trovarlo più.”

Gli ultimi momenti insieme

Le sorelle D’Amato hanno condiviso anche gli ultimi momenti trascorsi con il padre. “Ci ha chiamato due ore prima di morire, ha aspettato che arrivassimo a Genova per poi andarsene via,” hanno raccontato. Massimo ha espresso il suo amore per le figlie e il suo orgoglio per i loro successi, lasciando un messaggio che rimarrà impresso nei loro cuori: “Ci aveva detto che ci ama tantissimo, di essere orgogliose di quello che abbiamo fatto e che lui ci sarà sempre”. Queste parole rappresentano un legame indissolubile tra le sorelle e il loro papà, un ricordo che continuerà a ispirarle nel loro cammino.

