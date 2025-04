Le sorelle Carrisi si raccontano: legami familiari e battaglie personali a Verissimo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Nel corso di un’intervista emozionante a Verissimo, le sorelle Carrisi, Cristel, Romina e Jasmine, hanno condiviso il loro profondo legame e le sfide affrontate nel corso degli anni. Ospiti di Silvia Toffanin, le tre giovani donne hanno parlato della loro relazione, della figura paterna di Al Bano e delle difficoltà personali, in particolare la lotta di Romina contro la depressione. Questo incontro ha offerto uno sguardo intimo sulla vita di una delle famiglie più celebri della musica italiana.

Il legame tra le sorelle Carrisi

Cristel, Romina e Jasmine Carrisi, rispettivamente di 39, 37 e 23 anni, hanno rivelato di aver costruito un rapporto solido nel tempo, nonostante le difficoltà iniziali. Durante l’intervista, Jasmine ha affermato: «So che su di loro posso sempre contare, non ho alcun dubbio», sottolineando la fiducia che ripone nelle sorelle. Le tre donne hanno discusso di come, con il passare degli anni, abbiano imparato ad accettarsi e a comprendere le differenze tra di loro. Romina ha condiviso che, in passato, ha avuto difficoltà a relazionarsi con Jasmine, specialmente quando la sorella più giovane cercava di imitarla. Tuttavia, con il tempo, sono riuscite a superare queste incomprensioni, rafforzando il loro legame.

Durante la conversazione, le sorelle hanno anche parlato della salute del loro padre, Al Bano, recentemente operato alle corde vocali. Cristel ha affermato: «Papà è unico nel suo genere, sta benissimo. Vive di passioni e amore, come è giusto per un uomo della sua età». Questa dichiarazione evidenzia l’importanza della figura paterna nella loro vita, un uomo che, nonostante gli impegni professionali, ha sempre cercato di essere presente per le sue figlie.

La battaglia di Romina contro la depressione

Romina Carrisi ha aperto il suo cuore riguardo alla sua esperienza con la depressione, una condizione che l’accompagna da anni. Ha rivelato: «Io ci sono nata con questa malattia, la mia ipersensibilità o il fatto che piangessi tanto era dovuto alla depressione che mi è stata diagnosticata nel 2020». Attraverso un percorso di psicoanalisi e l’uso di farmaci, Romina ha trovato un miglioramento significativo nella sua vita. Ha descritto i giorni in cui si sentiva sopraffatta, alternando momenti di grande energia a periodi di profonda tristezza.

Romina ha confessato di essere stata spesso percepita come una persona difficile, ma ha spiegato che le sue reazioni erano il risultato di una lotta interna. «Alcune mattine non volevo uscire dal letto o avrei voluto rimanere sempre in camera mia», ha raccontato, evidenziando le sfide quotidiane che ha affrontato. Oggi, pur riconoscendo che i momenti difficili possono ancora presentarsi, ha acquisito strumenti per affrontarli. La sua testimonianza è un chiaro esempio di resilienza e di come sia possibile trovare un equilibrio anche in situazioni di grande difficoltà.

Un legame che supera le avversità

L’intervista a Verissimo ha messo in luce non solo il legame profondo tra le sorelle Carrisi, ma anche la loro capacità di affrontare le sfide della vita con coraggio e determinazione. La figura di Al Bano emerge come un faro di stabilità e amore, mentre Romina condivide la sua esperienza personale, offrendo un messaggio di speranza a chi si trova ad affrontare situazioni simili. Le sorelle hanno dimostrato che, nonostante le difficoltà, l’amore familiare può essere una fonte di forza e supporto in ogni momento della vita.

