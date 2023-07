Le più belle serie tv Romantiche da vedere su Netflix

Se siete alla ricerca di serie TV romantiche che possano allietare le vostre serate sul divano, in compagnia della vostra metà o fantasticando di avere quanto prima una metà con cui condividere la vostra vena romantica, vi consigliamo 5 serie su Netflix che dovreste vedere.

Catapultiamoci, dunque nel rapido elenco delle 5 serie tv per le tribolazioni di cuore e le vicissitudini sentimentali, sulla piattaforma Netflix.

Love

Un nome simile (che ovviamente, per i meno poliglotti, vuol dire Amore) non può che essere identitario per segnalarsi tra le serie romantiche da vedere.

Love è una serie tv romantica americana creata da Judd Apatow, Paul Rust e Lesley Arfin e diventata un prodotto originale Netflix. Distribuita dal 2016 al 2018, la serie si concentra sulla relazione sentimentale tra il goffo e insicuro Gus e la bella e ben più sfrontata Mickey. Si tratta di una serie che mette in scena in modo piuttosto realistico le dinamiche quotidiane dei due protagonisti, così opposti caratterialmente da dar vita a numerosi siparietti ricchi di humor per giocare sui contrasti della relazione tra i sessi in una coppia.

Le ragazze del centralino

Si tratta della prima serie televisiva spagnola prodotta e rilasciata per la piattaforma Netflix, Le ragazze del centralino segue le vicende di quattro donne, Lidia, Carlota, Angeles e Maria Immaculada, tutte operatrici della Compagnia dei Telefoni con sede a Madrid.

La serie, attraverso il vissuto personale di queste quattro ragazze provenienti da ambienti estremamente diversi, mette in luce i problemi e le difficoltà dell’essere donna nella società spagnola degli anni Venti con discreta efficacia, con annessi problemi di cuore.

You Me Her

Tu, me, lei, questo il titolo tradotto riassume perfettamente il triangolo sentimentale che sta alla base del racconto.

Serie televisiva statunitense e canadese realizzata da John Scott Shepherd, You Me Her segue le vicende di una coppia di Portland annoiata dalla quotidianità e desiderosa di dare una scossa a un rapporto ormai scontato. Jack e Emma scoprono, così, le gioie di una relazione romantica a tre, coinvolgendo nel loro matrimonio la studentessa universitaria Izzy. La serie, resa nota al pubblico come la prima commedia poliroamorosa della TV, si rivela un ottimo spunto di riflessione sugli standard imposti dalla società riguardo al rapporto di coppia.

The end of F***ing world

Piuttosto singolare come serie tv romantica che indaga sull’aspetto adolescenziale, questo “La fine del fo**uto mondo” è uno dei titoli più interessanti in questione da trovare su Netflix.

Lontana dall’essere il tipico teen drama che vede sbocciare l’amore tra i banchi di scuola, la serie segue le disavventure di due diciassettenni, James e Alyssa; psicopatico lui e particolarmente ribelle lei, decidono di intraprendere un viaggio sconclusionato per sfuggire ai rigidi schemi che la società impone loro. Quello che non sanno, però, è che finiranno per provare dei sentimenti l’uno per l’altra. Ovviamente a modo loro.

Gossip Girl

Tra le più celebri serie TV romantiche disponibili su Netflix c’è senza dubbio Gossip Girl. Probabilmente molto più centrata per un pubblico femminile.

Ambientata nella patinata e apparentemente perfetta cornice dell’Upper East Side, la serie ruota attorno alla vita privilegiata di alcuni rampolli newyorkesi, tra eventi mondani, abiti di lusso e segreti messi in pericolo da una blogger dall’identità sconosciuta. Serena, Blair, Chuck, Nate, Dan e Jenny sono i principali personaggi di questo teen drama andato in onda dal 2007 al 2012 sul network The CW e attualmente completamente disponibile sul catalogo Netflix.