Le nuove serie che non puoi perdere questo weekend su Netflix

Se stai cercando qualcosa da vedere in streaming nel fine settimana abbiamo dei suggerimenti per te. Su Netflix questo weekend ci sono serie tv e film appena usciti che non puoi perdere. Tra le innumerevoli proposte della piattaforma di streaming ci sono i nuovi episodi di The Witcher 3, la serie tedesca Il cane che dorme, la serie thailandese Delete e la comedy queer Glamorous.

Glamorous

La serie racconta la storia di Marco Mejia, un ragazzo di genere non dichiarato che inizia a lavorare per la regina del makeup Madolyn Addison. Finalmente Marco può dare un senso alla sua vita. Una serie ironica, leggera e divertente ma allo stesso tempo profonda e in grado di fare riflettere su tematiche importanti.

Il cane che dorme

Perfetta se amate il genere thriller/crime, è la serie che tutti stanno guardando. La storia racconta le vicende di Mike Atlas, un ex commissario che si ritrova a vivere come un senzatetto dopo aver rinunciato alla professione e alla famiglia. Ma la misteriosa morte di un uomo in carcere, che lui stesso aveva arrestato anni prima, lo porta a voler tornare alla sua vecchia vita. E così incontra la giovane procuratrice Jule Andergast.

Delete

La serie thailandese mescola gli elementi del thriller e del dramma con una componente sovrannaturale e horror. Una coppia di amanti impegnati in una relazione extraconiugale progetta il proprio futuro senza i rispettivi coniugi dopo aver scoperto un telefono in grado di far sparire le persone. Ma quando si comincia a cancellare i problemi diventa difficile fermarsi.

The Witcher 3

Anche la neutralità ha delle conseguenze. La prima parte della terza stagione di The Witcher è ora disponibile 🐺⚔️ pic.twitter.com/Dt5y4LihXP — Netflix Italia (@NetflixIT) June 29, 2023





Se siete appassionati delle trame action-fantasy della saga di The Witcher non potete perdervi i primi cinque dei nuovi otto episodi della terza stagione dello show basato sui racconti fantasy di Andrzej Sapkowski. Il finale di stagione, con gli ultimi tre episodi, è programmato per il prossimo 27 luglio.