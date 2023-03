Le figlie di Sylvester Stallone sono cresciute e non sono più bambine: guardate come sono diventate

Sylvester Stallone ha avuto tre figlie dalla sua terza moglie Jennifer Flavin, che ha sposato nel 1997. Le tre bambine Sophia, Sistine e Scarlet immortalate in questa foto sul ring con papà sono diventate grandi. Scopriamo qualcosa in più sul loro conto.

Le tre figlie di Sylvester Stallone si affacciano al mondo dello spettacolo

Segno particolare bellissime, tutte e tre le ragazze Stallone hanno come secondo nome Rose. Hanno iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo sulle orme del papà, il celebre attore di Rambo e Rocky, e della mamma, ex modella.

Sophia Rose Stallone

Sophia Rose Stallone è la maggiore delle tre sorelle: è nata nel 1997 con una malformazione al cuore. Dopo un delicato intervento chirurgico, a cui si è sottoposta anni dopo, ora è molto attenta allo stile di vita e all’alimentazione. Laureata in comunicazione alla USC (University of Southern California), ha avuto qualche passaggio in tv (come giudice ospite di Project Runway) e sulle passerelle di moda (per Dolce & Gabbana). Il suo desiderio è diventare un’imprenditrice, magari nell’ambito del make up.

Sistine Rose Stallone

Sistine Rose Stallone è nata nel 1998 e ha avuto esperienze come attrice in una serie tv e in due film, tra cui Midnight in the Switchgrass con Bruce Willis e Megan Fox). Ha preferito però la carriera di modella e ora lavora per la famosa agenzia IMG Models. Ha sfilato per Chanel e per Dolce & Gabbana. Con la sorella Sophia è protagonista di un podcast intitolato Unwaxed.

Scarlet Rose Stallone

Scarlet Rose Stallone è nata nel 2002 e a scuola era una promessa dell’atletica leggera. Ha lavorato come attrice con il papà nella serie Tulsa King e si è dimostrata entusiasta dell’esperienza. È legatissima alle sorelle ed è spesso ospite negli episodi del podcast Unwaxed in cui vengono raccontati episodi di vita familiare.

Tutte e tre insieme sono state le vallette dei Golden Globe 2017 al fianco di Jimmy Fallon ma hanno ancora molta strada davanti a loro.