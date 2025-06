Le celebrazioni nuziali di celebrità a Venezia: un viaggio tra glamour e tradizione

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Venezia, con i suoi canali e la sua atmosfera romantica, è diventata una delle mete preferite per matrimoni di celebrità. Negli ultimi anni, diverse coppie famose hanno scelto questa città storica per celebrare il loro amore, creando eventi memorabili che uniscono eleganza e tradizione. Dalle nozze di George Clooney e Amal Alamuddin nel 2014 a quelle di Anya Taylor Joy e Malcolm McRae nel 2023, ogni cerimonia ha portato un tocco unico alla già affascinante cornice veneziana.

Il matrimonio di George Clooney e Amal Alamuddin

Le nozze di George Clooney e Amal Alamuddin, celebrate dal 27 al 30 settembre 2014, hanno rappresentato un evento di grande richiamo mediatico. La cerimonia si è svolta in forma privata all’hotel Aman, dove gli sposi hanno accolto gli ospiti, coprendo le spese di viaggio e soggiorno. Gli invitati hanno avuto l’opportunità di godere di un’esperienza esclusiva, con trasferimenti in motoscafi attraverso i pittoreschi canali di Venezia.

Il rinfresco ha visto l’arrivo di tequila californiana e un menù raffinato che includeva aragosta, risotto, polenta e funghi. Per intrattenere gli ospiti, è stata ingaggiata la celebre cantante Lana Del Rey, che ha reso la serata ancora più speciale. Il rito civile si è svolto presso Ca’ Farsetti, sede del comune, dove l’amico Walter Veltroni ha officiato la cerimonia, leggendo gli articoli del codice civile in una sala decorata con stucchi. La cerimonia è durata circa dieci minuti, ma è stata seguita da un festeggiamento indimenticabile. Al termine, la coppia ha lasciato il luogo a bordo del motoscafo “Amore”, accompagnata da un corteo nuziale composto da 14 imbarcazioni piene di amici e VIP, tutte contrassegnate da una bandierina con il loro monogramma.

Il matrimonio di Alvaro Morata e Alice Campello

Il motoscafo “Amore” ha avuto un’altra occasione di brillare il 17 giugno 2017, quando ha trasportato Alvaro Morata, calciatore del Real Madrid, e Alice Campello, modella e fashion designer, attraverso i canali di Venezia. La coppia è stata accolta da una pioggia di petali di rose all’arrivo presso la Basilica palladiana del Redentore, situata sull’isola della Giudecca. La sposa, con un abito a sirena ricamato di Swarovski, è giunta con 30 minuti di ritardo, accompagnata dal padre Andrea. Lo sposo, elegante in smoking blu e papillon, ha atteso con emozione l’inizio della cerimonia.

Dopo il “sì”, gli sposi e i loro 400 invitati hanno proseguito in barca verso l’Isola delle Rose, interamente riservata per il ricevimento. La festa si è svolta al JW Marriott, un resort di lusso che offre una vista mozzafiato su San Marco, rendendo l’evento ancora più esclusivo.

Le nozze di Federica Pellegrini e Matteo Giunta

Un’altra celebrazione di grande rilievo è stata quella di Federica Pellegrini e Matteo Giunta, che si sono uniti in matrimonio il 27 agosto 2022. La chiesa di San Zaccaria è stata scelta come location per la cerimonia, dove il wedding planner Enzo Miccio ha curato ogni dettaglio. La sposa ha fatto il suo ingresso con quasi un’ora di ritardo, accompagnata da cinque damigelle in abito rosa pallido, pronte a sostenerla nel momento più emozionante.

Dopo aver pronunciato il loro “sì”, la coppia è salita su un motoscafo, accolti dagli applausi dei passanti. Gli invitati, circa 160, sono stati trasportati su un barcone allestito per l’occasione, diretti verso l’Isola delle Rose, dove si è svolto il ricevimento.

Il matrimonio di Anya Taylor Joy e Malcolm McRae

Infine, Venezia ha fatto da sfondo anche al matrimonio di Anya Taylor Joy e Malcolm McRae, che hanno festeggiato il loro amore a ottobre 2023. La cerimonia, che si è tenuta presso Palazzo Pisani Moretta, è stata un evento sontuoso, con la presenza di amici famosi come Cara Delevingne e Nicolas Hoult. Sebbene i dettagli siano rimasti in gran parte riservati, si sa che l’abito della sposa era firmato Dior e il dolce nuziale era un’opera d’arte a forma di cuori umani, perfettamente riprodotti nella loro anatomia.

Questi eventi nuziali non solo celebrano l’amore, ma mettono in risalto anche la bellezza e la magia di Venezia, rendendola una delle destinazioni più ambite per matrimoni di alto profilo.

