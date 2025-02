Le ballerine di Elodie a Sanremo 2025 hanno animato il palco: ecco chi sono le professioniste

Elodie si è esibita sul palco del Teatro Ariston durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2025, presentando il brano “Dimenticarsi alle 7” in una performance curata e ricca di elementi coreutici. La cantante, affermatasi nel panorama musicale italiano, ha scelto per questa serata di integrarsi con una coreografia composta da sei ballerine, tra le quali spicca la presenza di Megan Ria, figura nota e apprezzata nel mondo dello spettacolo. L’evento, svoltosi in una cornice storica e prestigiosa come quella del Festival di Sanremo, ha attirato l’attenzione non solo per la qualità artistica dell’esibizione, ma anche per particolari momenti che hanno segnato la serata, come una richiesta inaspettata da parte del conduttore della kermesse. L’insieme degli elementi – dalla scelta del brano, alla regia scenica, fino alla presenza di figure affermate della televisione italiana – ha reso questa performance un appuntamento imperdibile per il pubblico di appassionati musica e spettacolo, contribuendo a consolidare il ruolo di Elodie come protagonista indiscussa della scena musicale contemporanea.

Dettagli della performance a Sanremo

Nella serata del Festival di Sanremo 2025, Elodie ha offerto al pubblico una prestazione sorprendente, enfatizzando la sua capacità di fondere musica, emozione e coreografia. Durante l’esibizione, la cantante ha riproposto il brano “Dimenticarsi alle 7” con una nuova veste scenica e un accompagnamento di sei danzatrici, che hanno arricchito l’ambientazione del teatro con movimenti studiati e sincronizzati. La scelta di utilizzare un gruppo di ballerine ha conferito alla performance una dimensione visiva e affidata al ritmo, creando un contrasto dinamico tra la voce intensa dell’interprete e la delicatezza dei passi di danza. Il Teatro Ariston, simbolo del Festival, ha fatto da cornice ideale a questo connubio tra musica e movimento, dove ogni dettaglio scenico è stato curato nei minimi particolari. Un episodio particolare della serata ha visto il coinvolgimento inaspettato del conduttore, Carlo Conti, il quale, a causa di una dimenticanza, ha richiesto a Elodie di consegnare i fiori di Sanremo a Rocco Hunt, l’artista che si era esibito apertura della kermesse. Questo episodio, seppur caratterizzato da una nota di imprevisto, ha ulteriormente sottolineato l’atmosfera surreale e vivace tipica di una serata festivaliera. La regia dello spettacolo ha saputo valorizzare le luci e le ombre, facendo emergere il talento di Elodie e l’energia delle ballerine che, con movimenti studiati, hanno accompagnato la cantante in un percorso emozionale e coinvolgente. La serata ha offerto così un mix di tradizione e innovazione, in cui la raffinatezza interpretativa ha incontrato un’estetica moderna e dinamica, lasciando il pubblico con un ricordo indelebile di una performance studiata nei minimi dettagli e carica di significato artistico.

Il percorso artistico di Megan Ria

Megan Ria, una figura ormai consolidata nel panorama della televisione e dello spettacolo italiano, ha ulteriormente confermato il suo talento partecipando alla performance di Elodie sul palcoscenico di Sanremo 2025. Non è la prima occasione in cui la danzatrice si confronta con la cantante; in passato ha preso parte al successo “Tribale”, che aveva riscosso un vivo apprezzamento durante l’estate del 2022. La sua carriera si è sviluppata in modo variegato e articolato, con esperienze che spaziano dalla partecipazione come viaggiatrice in edizioni passate di reality show come Pechino Express, al ruolo di piccola protagonista in trasmissioni di intrattenimento giovanile fin dai primi anni della sua vita, come nel programma “Chi ha incastrato Peter Pan”, condotto da Paolo Bonolis nel lontano 2009. Nel corso degli anni successivi, il 2022 si è rivelato un anno particolarmente prolifico per Megan, che ha saputo imporsi entrando a far parte del cast di programmi di grande seguito, come Amici, sotto la direzione di Raimondo Todaro, e in kermesse canore come Battiti live, dove ha condiviso il palco con altri giovani talenti emergenti. Il percorso artistico della danzatrice si è arricchito ulteriormente con collaborazioni in altri importanti show televisivi come Il Cantante Mascherato, affidatole dal team di Milly Carlucci, e con partecipazioni a performance di artisti del calibro di Marco Mengoni e Sfera Ebbasta. Queste esperienze, accumulate in vari ambiti dello spettacolo, hanno contribuito a forgiare un profilo poliedrico e dinamico, che ha fatto di Megan Ria un volto riconoscibile e apprezzato in diversi contesti mediatici. La sua presenza sul palco di Sanremo 2025 ha rappresentato non solo una prosecuzione di un percorso già ricco di successi, ma anche l’espressione di una professionalità e di un talento che sapranno continuare a far parlare di sé nel panorama del divertimento e dell’intrattenimento italiano.