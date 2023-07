Le 5 migliori serie tv drammatiche su Netflix

Negli ultimi anni, Netflix si è affermato come una delle piattaforme di streaming più popolari al mondo, offrendo una vasta gamma di contenuti di alta qualità per soddisfare i gusti di ogni spettatore. Tra i generi più amati e apprezzati vi è quello drammatico, in grado di catturare l’attenzione del pubblico con storie coinvolgenti, personaggi complessi e una narrazione avvincente. Ma vista la grande scelta presente su Netflix, abbiamo deciso di fare una lista di quelle che – secondo noi – sono le migliori serie tv drammatiche che non potete assolutamente perdere.

L’altra Grace

Dalla stessa autrice che ha portato alla realizzazione di una serie tv di successo come Il Racconto dell’Ancella – tratta dal suo romanzo omonimo – nasce L’altra Grace. Margaret Atwood porta lo spettatore in un mondo oscuro e complesso, intriso di mistero e suspense. Ambientata nella Londra vittoriana, L’altra Grace racconta la storia di Grace Marks, una giovane domestica irlandese accusata di omicidio. Interpretata magistralmente da Sarah Gadon – Grace è un personaggio enigmatico e affascinante, il cui passato e la cui psiche sono avvolti da ombre e segreti. Sviluppandosi intorno ad una narrazione non lineare e alternando diversi piani temporali che si alternano tra di loro, la serie è fitta di intrecci, sottotrame, drammi familiari e segreti profondi. Come anche per Il Racconto dell’ancella, la serie si distingue per l’affrontare tematiche sociali e di genere, come gli abusi e la manipolazione subiti dalle donne dell’epoca.

Skins

Facendo un tuffo nel passato – tra le serie tv drammatiche – non potevamo non ricordare Skins . La serie britannica, creata da Bryan Elsley e Jamie Brittain ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama delle produzioni drammatiche giovanili. Trasmessa per la prima volta nel 2007, Skins ha rivoluzionato il modo in cui le storie adolescenziali venivano raccontate in televisione, rompendo gli schemi convenzionali e affrontando temi complessi in modo crudo e realistico. Ambientata nella cittadina di Bristol, la serie segue le vicende di un gruppo di adolescenti, ognuno con le proprie esperienze, sogni, paure e battaglie personali. I creatori affrontano – senza mezzi termini – tematiche tabù come l’uso di droghe, il sesso, la violenza, la discriminazione, i disturbi mentali e la sessualità, mettendo in luce le sfide affrontate dai giovani nella società contemporanea.

Le Regole del delitto perfetto

Se parliamo di serie tv drammatiche su Netflix che non potete assolutamente perdere, Le Regole del Delitto Perfetto merita sicuramente un posto d’onore. Prodotta da Shonda Rhimes, la serie ruota attorno alla brillante avvocatessa e docente di diritto penale Annalise Keating, interpretata magistralmente da Viola Davis. Conosciuta per le sue metodi poco convenzionali e le sue regole sfacciate, Annalise si trova coinvolta in un intricato intreccio di omicidi, complotti e segreti osceni che coinvolgono i suoi studenti. A rendere la serie così accattivante è la sua struttura narrativa. Andando avanti nella storia, lo spettatore verrà posto dinanzi a molteplici trame e sottotrame che andranno perfettamente ad incastrarsi tra di loro. Nonostante Le Regole del Delitto Perfetto sia per definizione una serie crime, ogni episodio è caratterizzato da un risvolto drammatico, anche se alle volte celato o appena percettibile.

You

Tratta dall’omonimo romanzo di Caroline Kepnes, You è una serie tv Netflix che ha raccolto un enorme bacino di fan da tutto il mondo. Sarà per la sua capacità di lasciare lo spettatore con il fiato sospeso o sarà il fascino di guardare così da vicino una mente criminale: questa serie è diventata un must degli ultimi tempi. La storia ruota attorno a Joe Goldberg – interpretato da Penn Badgley – un giovane affascinante e intelligente che lavora in una libreria. Joe diventa ossessionato da una giovane donna di nome Guinevere Beck, interpretata da Elizabeth Lail, e inizia a manipolare la sua vita in modo insidioso. Da attenzioni sempre più invadenti nei confronti della donna, fino a un vero e proprio rapporto ossessivo e manipolatorio: la serie ci porta nella mente di Joe, nella sua vita e nei processi della sua mente, tenendoci attaccati allo schermo fino all’ultimo minuto.

Una serie di sfortunati eventi

Tratta dall’omonimo romanzo del celebre scrittore Lemony Snicket Una serie di sfortunati eventi è un prodotto atipico e dallo stile narrativo unico. Con un tono sarcastico e un’estetica gotica, la storia segue le disavventure dei fratelli Baudelaire, Violet, Klaus e Sunny che dopo la morte dei loro genitori si ritrovano ad affrontare una serie di avventure sfortunate e ad essere costantemente perseguitati dal losco conte Olaf, interpretato da Neil Patrick Harris. Questo spinge i protagonisti a cercare una sempre più bizzarre vie di fuga, mentre cercano la verità sul mistero che avvolge la morte dei loro genitori. Lemony Snicket funge da narratore e guida lo spettatore attraverso gli eventi con il suo umorismo sarcastico e le sue spiegazioni fuori campo. La serie è un mix di ironia, dark comedy e critica sociale, ed offre un modo del tutto nuovo e anticonvenzionale di narrare le storie per ragazzi.