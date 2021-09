Law & Order: al lavoro per una nuova stagione

Dopo undici anni e mezzo dalla brusca cancellazione di “Law & Order”, la NBC ha deciso di riportare in vita

la serie di Dick Wolf vincitrice di un Emmy per una nuova stagione, la sua ventunesima.

Law & Order: la NBC ordina la ventunesima stagione

La NBC ha dato il via alla realizzazione di una nuova stagione di “Law & Order”, serie di Dick Wolf e Rick Eid, che riprenderà il classico formato in cui la polizia indaga sul crimine e i procuratori distrettuali perseguono i colpevoli.

Non è stato ancora scelto il cast, ma la nuova stagione dovrebbe riproporre gli iconici personaggi della serie originale, con Jack McCoy interpretato da Sam Waterson. I produttori di Universal Television e Wolf Entertainment dovrebbero contattare l’ex membro del cast a breve per il ritorno. Alcune star di “Law & Order” sono attualmente nel gruppo Wolf Entertainment/Uni TV, tra cui S. Epatha Merkerson di “Chicago Med” e Alana De La Garza della serie “FBI”.

“Law & Order”, che ha lanciato il più grande franchise procedurale in TV, era sul punto di battere il record di “Gunsmoke” come lo show in prima serata più longevo di sempre quando la NBC nel maggio 2010 ha deciso di cancellare senza tante cerimonie la serie, rimasta quindi senza un vero finale.

Il creatore di “Law & Order” Dick Wolf è riuscito a stabilire un nuovo record per la serie drammatica più longeva con lo spin-off “Law & Order: SVU”, ora alla sua 23a stagione, ma ha sempre sentito di aver lasciato qualcosa in sospeso con la vecchia serie.

“Ci sono pochissime cose nella vita che sono letteralmente sogni che si avverano. Questo è mio”, ha dichiarato a proposito della stagione 21.

Wolf ha incaricato uno dei suoi sceneggiatori più fidati, Eid, di scrivere la nuova puntata e di lavorare come showrunner. Wolf ed Eid sono i produttori esecutivi della nuova stagione con Arthur Forney e Peter Jankowski di Wolf Entertainment.

Un grande ritorno

Susan Rovner, presidente, Entertainment Content, NBCUniversal Televisione e streaming ha dichiarato:

“Law & Order è semplicemente uno degli spettacoli più iconici nella storia della televisione e l’idea di continuare la sua eredità e collaborare con Dick in una stagione completamente nuova è a dir poco entusiasmante. Questa è una grande notizia per la NBC e per i fan della TV di tutto il mondo”.

Non è stata fissata una data per la premiere della nuova stagione. La serie è prodotta da Universal Television, una divisione di Universal Studio Group, in associazione con Wolf Entertainment.

Pearlena Igbokwe, presidente, Universal Studio Group, ha affermato:

“Il ritorno della serie di punta “Law & Order” per una 21a stagione cruciale è un momento di orgoglio per Dick e un momento di orgoglio per noi, i suoi partner di studio”.

La serie originale è stata nominata per più di 50 Emmy Awards e ne ha vinto uno nel 1997 come Miglior serie drammatica.

Roberta Rosella

29/09/2021