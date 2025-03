Lavinia Mauro svela la nuova frequentazione con Matteo Ciceroni di Gow Tribe

Lavinia Mauro, ex tronista di Uomini e Donne, ha chiuso definitivamente il capitolo amoroso vissuto al fianco di Alessio Corvino. Durante l’ultimo Festival di Sanremo, l’ex protagonista è apparsa in compagnia di un misterioso uomo, identificato come Gow Tribe, pseudonimo di Matteo Ciceroni, noto dj e produttore musicale legato al mondo di Achille Lauro. La scena è avvenuta in un contesto glamour e si è conclusa con la conferma, tramite i social, di una nuova frequentazione. Inoltre, il duo ha scelto di trascorrere alcuni giorni insieme in una nota struttura romana, il Soho House, che fa da cornice a questo rilancio sentimentale.

Pagine chiuse e nuovi inizi

La storia sentimentale di Lavinia Mauro ha subito una svolta decisiva dopo il termine della relazione con Alessio Corvino, capitolo che ha segnato una fase importante della sua vita mediatica. L’ex tronista ha voluto voltare pagina, scegliendo di investire energie in progetti personali e professionali, senza oscurare il passato. Di conseguenza, l’immagine di Lavinia si è trasformata, puntando a una rinascita caratterizzata da scelte più autonome. La chiusura di una storia che ha fatto da protagonista a numerose puntate televisive ha creato spazio per nuove esperienze amorose, con la speranza di ritrovare la serenità. Nel contesto di una rinnovata carriera, il percorso personale della conduttrice viene visto come un esempio di resilienza e determinazione, elementi fondamentali per chi vive sotto i riflettori.

Avvistamento a Sanremo e misterioso incontro

Durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo, Lavinia Mauro è stata avvistata in compagnia di un uomo che ha immediatamente catturato l’attenzione dei paparazzi. L’uomo, che opera nel mondo della musica e dei servizi di intrattenimento, è conosciuto sui social come Gow Tribe, identità che nasconde il vero nome, Matteo Ciceroni. L’incontro è avvenuto in un contesto di grande visibilità, rendendo l’episodio uno degli argomenti più discussi nel panorama mediatico. Inoltre, la presenza di un personaggio legato alla produzione musicale, di cui si parla anche per i suoi stretti rapporti con Achille Lauro, ha aggiunto ulteriore spessore alla vicenda. Successivamente, i dettagli di questo avvicinamento hanno alimentato speculazioni riguardo all’inizio di una relazione seria, evidenziando il continuo interesse del pubblico per ogni sviluppo della vita sentimentale delle celebrità.

Approvazione pubblica e contesto romano

Successivamente all’avvistamento, Matteo Ciceroni ha preso l’iniziativa di rendere ufficiale la frequentazione con Lavinia Mauro, scegliendo di utilizzare le piattaforme social per condividere un’immagine che conferma il nuovo legame. In una storia pubblicata su Instagram, il DJ è apparso con la conduttrice in un ambiente esclusivo, lo Soho House di Roma, celebre per ospitare eventi di alto profilo. Oltre a sottolineare il rapporto nascente, la scelta della location ha evidenziato una preferenza per ambientazioni di eleganza e raffinatezza. Di conseguenza, l’annuncio sui social ha avuto un’ampia risonanza mediatica, contribuendo al consolidamento della nuova relazione come fatto di costume. Inoltre, l’immagine diffusa ha ricevuto immediata approvazione da parte dei follower, che hanno accolto il gesto come un chiaro segnale del passaggio a una fase più positiva e stabile della vita personale di Lavinia.