Laura Pausini svela dettagli inediti della sua vita in un’intervista esclusiva a Verissimo

Oggi, domenica 20 aprile, il programma “Verissimo” trasmetterà un’intervista esclusiva di Laura Pausini, condotta da Silvia Toffanin. Questo incontro, registrato il 1 dicembre, offre uno sguardo approfondito sulla vita della celebre cantante emiliana, toccando temi come il suo matrimonio segreto e le reazioni sorprendenti dei suoi fan.

Un grido d’amore per il pubblico

Laura Pausini ha sempre avuto un legame speciale con il suo pubblico, e lo dimostra ogni volta che chiude un concerto con il suo appassionato invito: “Fate l’amore stanotte”. Durante l’intervista, ha spiegato il significato di questa frase, paragonando l’esperienza di un concerto a un momento intimo e profondo. “Quando un artista riesce a far sentire bene il pubblico, è come se si creasse un legame speciale, quasi come fare l’amore”, ha affermato. La cantante ha anche scherzato sul fatto che, dopo ogni esibizione, spesso si sente travolta da una grande energia e voglia di condividere momenti di intimità con i suoi fan.

Ricordi di Sanremo e la carriera musicale

Nel corso dell’intervista, Laura ha ripercorso i momenti salienti della sua carriera, in particolare il suo debutto al Festival di Sanremo. Ha raccontato di come, durante il periodo della maturità, ricevette la notizia della sua partecipazione alla kermesse musicale. “Ero a scuola quando mio padre mi chiamò per dirmelo. Mia madre desiderava che io diventassi farmacista, ma io sapevo che non era la mia strada”, ha ricordato. La sua vittoria nel 1993 con il brano “La solitudine” ha segnato l’inizio di un percorso artistico straordinario, che l’ha portata a diventare una delle cantanti italiane più amate nel mondo.

La gratitudine verso i fan

Durante l’intervista, Laura Pausini ha espresso la sua profonda gratitudine verso i fan che l’hanno seguita fin dagli esordi. Ha condiviso aneddoti divertenti, come quello di una fan che si era chiusa in una valigia dopo un concerto in Brasile. “Era l’ultimo concerto del tour e questa ragazza, molto piccola, è riuscita a chiudersi in una valigia. Quando l’ho scoperta, le ho detto che era ‘una pazza’, ma lei era disposta a fare qualsiasi cosa per me”, ha raccontato, suscitando risate nello studio. Questi episodi dimostrano quanto il legame tra l’artista e il suo pubblico sia profondo e sincero.

Un matrimonio segreto e sorprendente

Un ampio spazio dell’intervista è dedicato alla vita privata di Laura Pausini, in particolare alla sua storia d’amore con Paolo Carta. La cantante ha rivelato di aver celebrato un matrimonio a sorpresa nel 2023, un evento che ha coinciso con il trentesimo anniversario della sua carriera. “Mia figlia Paola desiderava tanto che ci sposassimo”, ha spiegato Laura. Ha raccontato di come abbia pianificato tutto in segreto, ordinando torta e bomboniere con la scritta “LP 30”, facendo credere a tutti che fosse una celebrazione per la sua carriera.

L’abito di Paolo è stato acquistato online, mentre per il suo, Laura ha riutilizzato alcuni vestiti e ne ha ordinati altri, presentando la situazione come un “white party”. La sorpresa è stata svelata ai parenti solo quando entrambi erano già vestiti da sposi. “È stato un momento indimenticabile, non vi dico le facce dei miei parenti”, ha concluso la cantante, esprimendo la sua gioia per un evento così speciale e inaspettato.

