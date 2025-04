Laura Maddaloni in crisi dopo la terza puntata di The Couple – Una vittoria per due

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La terza puntata del reality show “The Couple – Una vittoria per due“, trasmesso su Canale 5 e condotto da Ilary Blasi, ha portato a una serie di eventi inaspettati che hanno scosso gli equilibri all’interno della Casa. Tra le concorrenti, Laura Maddaloni ha vissuto un momento di grande difficoltà, sfogandosi con le compagne dopo l’eliminazione della coppia formata da Thais Wiggers ed Elena Barolo.

Il crollo emotivo di Laura Maddaloni

Nella serata di lunedì 28 aprile 2025, il reality ha visto l’uscita di scena delle veline Elena Barolo e Thais Wiggers, mentre le sorelle Boccoli hanno conquistato l’immunità. Tuttavia, il momento più toccante è avvenuto subito dopo la diretta, quando Laura Maddaloni ha manifestato il suo stato d’animo. La sportiva, visibilmente provata, ha espresso la sua frustrazione per la mancanza di contatti con le sue figlie e per l’assenza di sorprese da parte della sua famiglia.

Secondo quanto riportato da Biccy, Laura ha pianto in compagnia della sua compagna di avventura Giorgia Villa, rivelando: “Sono tanti giorni che non le vedo, non ce la faccio più, è troppo tosta”. La concorrente ha anche messo in discussione la mancanza di comunicazioni da parte dei suoi cari, sottolineando il suo stato di vulnerabilità: “Forse non ero pronta, è un momento di debolezza in realtà e non dovevo…”. Queste parole evidenziano quanto possa essere difficile per i concorrenti mantenere la lucidità e la forza in un contesto così isolato e competitivo.

Le tensioni tra Irma Testa e i fratelli Mileto

Un altro momento significativo della puntata è stato il confronto tra Irma Testa e i fratelli Mileto. Irma ha espresso il suo disappunto per il voto ricevuto da Danilo e Fabrizio, accusandoli di averla tradita. La pugile ha dichiarato: “Ho fatto le mie scelte sulla base di quello che mi avevi detto. Ho convinto Laura e Giorgia e tu cambi idea cinque minuti prima di entrare in confessionale?”. Questo scambio ha messo in luce le dinamiche di alleanza e strategia che caratterizzano il gioco, creando tensioni tra i concorrenti.

Danilo, dopo aver ascoltato le accuse di Irma, ha cercato di chiarire la situazione, ammettendo di aver commesso un errore. Tuttavia, il suo tentativo di spiegarsi non ha placato il malcontento della pugile, che ha trovato supporto in Manila Nazzaro e Laura Maddaloni. Manila ha cercato di far ragionare Irma, mentre Laura ha cercato di rassicurare Danilo, sottolineando che nel gioco le relazioni affettive non dovrebbero influenzare le decisioni di voto.

Le coppie ancora in gara e le aspettative per la prossima puntata

Con l’eliminazione di Elena Barolo e Thais Wiggers, il numero delle coppie in gara si è ridotto, lasciando spazio a nuove dinamiche. Attualmente, le coppie rimaste sono Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli, le sorelle Benedicta e Brigitta Boccoli, Danilo e Fabrizio Mileto, Irma e Lucia Testa, Laura Maddaloni e Giorgia Villa, Manila Nazzaro e Stefano Oradei, Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco.

La prossima puntata, prevista per lunedì 5 maggio 2025, promette di essere ricca di colpi di scena e nuove eliminazioni. Con le tensioni già palpabili tra i concorrenti, gli spettatori sono ansiosi di scoprire come si evolveranno le relazioni e quali strategie verranno adottate per rimanere in gioco. La Casa di “The Couple” continua a essere un palcoscenico di emozioni forti e conflitti, mantenendo alta l’attenzione del pubblico.

