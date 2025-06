L’assenza di Kate Middleton al Royal Ascot: cosa significa per Wimbledon 2025?

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La recente decisione di Kate Middleton di non partecipare al Royal Ascot ha suscitato molte domande e speculazioni. La Principessa del Galles, attesa insieme al Principe William, ha annullato la sua presenza all’ultimo momento, alimentando le voci sulla sua salute e sul suo possibile coinvolgimento nel torneo di Wimbledon, che inizierà il 30 giugno 2025. La situazione ha catturato l’attenzione dei media e dei sudditi, desiderosi di sapere se Kate sarà presente sugli spalti per uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno.

La possibile partecipazione di Kate a Wimbledon

Le fonti vicine alla famiglia reale suggeriscono che Kate Middleton potrebbe essere presente a Wimbledon nelle prossime settimane. Nonostante la sua assenza pubblica negli ultimi dieci giorni, la principessa ha continuato a svolgere attività istituzionali. Recentemente, il Palazzo ha confermato la sua partecipazione a due incontri privati presso il castello di Windsor. Kate, oltre ad essere un’appassionata di tennis, ricopre un ruolo significativo come patrona dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club dal 2016, ente che organizza il prestigioso torneo. È tradizione che sia lei a consegnare i trofei ai vincitori delle finali maschili e femminili, un compito che sottolinea il suo legame con l’evento.

Il precedente del 2024: un’assenza significativa

Nel 2024, Kate non ha potuto partecipare alla finale del singolare femminile, un’assenza che ha colpito molti. In quell’occasione, il trofeo è stato consegnato dalla presidentessa di Wimbledon, Debbie Jevans, alla vincitrice Barbora Krejcikova. Tuttavia, la principessa ha fatto la sua apparizione durante la finale del singolare maschile, accompagnata dalla figlia Charlotte e dalla sorella Pippa Matthews. Durante quell’evento, ha avuto l’onore di consegnare il trofeo a Carlos Alcaraz, che ha trionfato su Novak Djokovic, rendendo la sua presenza ancora più memorabile.

La passione di Kate per il tennis

Kate Middleton ha una lunga storia di amore per il tennis, che risale alla sua infanzia. In un documentario della BBC del 2017, ha condiviso il suo legame con Wimbledon, descrivendolo come un evento che ha segnato la sua crescita e che continua a ispirarla. Ha anche rivelato di aver preso lezioni private presso l’Hurlingham Club di Fulham e di avere amicizie con figure celebri come Roger Federer. L’unica edizione di Wimbledon che ha saltato è stata nel 2013, in prossimità della nascita del Principe George, un evento che ha segnato la storia del torneo con la vittoria di Andy Murray, il primo britannico a conquistare la finale maschile dopo 77 anni.

Stile e dress code a Wimbledon

Quando si tratta di moda, Kate Middleton non delude mai. Anche seguendo il rigido dress code di Wimbledon, che vieta pantaloni e cappelli per non ostacolare la visuale degli spettatori, la principessa ha sempre sfoggiato look eleganti e raffinati. Nel 2022, ha indossato un abito blu a pois bianchi di Alessandra Rich, completato da scarpe bicolore. L’anno precedente, ha scelto un vestito celeste a pois dello stesso brand, mentre nel 2017 ha optato per un abito bianco a grossi pois neri di Dolce & Gabbana. Ogni apparizione è stata un’opportunità per esprimere il suo stile unico, contribuendo a rendere l’evento ancora più memorabile.

L’attesa per Wimbledon 2025

Con l’avvicinarsi di Wimbledon 2025, l’incertezza sulla presenza di Kate Middleton continua a destare preoccupazione tra i fan e i sudditi. Le sue recenti limitazioni nelle apparizioni pubbliche hanno alimentato le speculazioni sulla sua salute. Tuttavia, l’interesse per il torneo e per la monarchia rimane alto, con molti che sperano di vederla sugli spalti, pronta a sostenere i giocatori e a celebrare uno degli eventi sportivi più iconici del Regno Unito. La situazione attuale mantiene viva l’attenzione e l’attesa per un possibile ritorno della principessa al centro della scena.

