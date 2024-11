L’assenza di Harry e Meghan alle celebrazioni natalizie segna un ulteriore allontanamento dalla famiglia reale

Le dinamiche familiari all’interno della famiglia reale britannica sembrano destinate a subire ulteriori tensioni, soprattutto in occasione delle festività natalizie. Secondo fonti attendibili, i duchi di Sussex, Harry e Meghan, continueranno a trascorrere il Natale negli Stati Uniti, confermando un allontanamento che dura ormai da diversi anni. Questa notizia non fa che sottolineare il crescente divario tra la coppia e il resto della famiglia reale, aspetto che risulta sempre più evidente e preoccupante.

L’assenza ai festeggiamenti di Sandringham

Da quanto i duchi di Sussex hanno deciso di trasferirsi oltre oceano, la loro partecipazione alle celebrazioni natalizie presso la storica tenuta di Sandringham è diventata rarità. Il Natale 2023 non farà eccezione: Harry e Meghan non saranno presenti, e questo rappresenta solo l’ultimo di una serie di eventi che testimoniano un legame sempre più fragile con il resto dei reali. L’ultima volta che la coppia si era unita alla famiglia per le festività risale al 2018, l’anno del loro matrimonio e della nascita del primo figlio, Archie.

Da quel momento, ogni Natale è stato trascorso negli Stati Uniti, come nel caso del 2019, quando la coppia ha scelto di trascorrere le vacanze a Montecito, in California. La decisione di non partecipare quest’anno è stata confermata da People, aggiungendo un ulteriore strato a una già complessa crisi familiare. Questo rifiuto di unirsi ai festeggiamenti è emblematico non solo della situazione attuale, ma anche di un processo di allontanamento che sembra destinato a perdurare.

Passate occasioni di allontanamento

La festività natalizia non è l’unico momento in cui Harry e Meghan sono stati esclusi da eventi pubblici e familiari ufficiali. Nel giugno scorso, durante il Trooping the Colour, tradizionale celebrazione del compleanno del Sovrano, non c’era spazio per loro. Questa esclusione è rappresentativa di un clima di tensione crescente tra i membri della famiglia reale e la coppia, frutto di eventi e dichiarazioni avvenuti nel corso degli ultimi anni.

In aggiunta, Harry non ha avuto modo di reincontrare suo padre, re Carlo, durante la recente visita per il decimo anniversario degli Invictus Games, evento a cui ha partecipato in qualità di fondatore. Il conflitto tra desideri e necessità per la sicurezza della sua famiglia sembra essere un tema delicato, che ha impedito ai due di affrontare questioni importanti. Fonti vicine al duca di Sussex hanno riferito che le chiamate a re Carlo sono rimaste inascoltate, suggerendo una mancanza di comunicazione, forse voluta.

Tensioni tra fratelli e conseguenze sulla famiglia reale

La situazione di tensione non coinvolge solo Harry e suo padre, ma si estende anche al rapporto con il fratello maggiore, William. Le dinamiche familiari tra i due duchi di Cambridge e Sussex rimangono complicate, soprattutto con William che si prepara a festeggiare il Natale con la moglie Kate Middleton e i loro tre figli, il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis.

Attualmente, la famiglia reale si prepara a riprendere gli appuntamenti ufficiali, come la visita dell’emiro del Qatar e altri eventi programmati. Il fulcro di queste celebrazioni è chiaramente orientato verso un ritorno alla normalità dopo diversi mesi di assenza per motivi di salute, tra cui la malattia della principessa. Anche se i membri delle royals rappresentano il volto pubblico della monarchia, le tensioni private e le assenze come quella di Harry e Meghan pongono interrogativi sull’unità e sull’immagine della famiglia reale britannica.