L’amica geniale: quale è il vero rione dove è ambientato?

La serie TV “L’amica geniale” è stata una dei maggiori successi della RAI di questi ultimi anni, la storia si ambienta in un rione che esiste realmente a Napoli, scopriamo dove si trova.

L’amica geniale: i luoghi della serie TV

L’autrice Elena Ferrante ha dato vita con “L’Amica Geniale” ad una delle saghe letterarie più amate degli ultimi decenni. Queste opere, trasposte nella omonima serie TV diretta da Saverio Costanzo e successivamente da Daniele Luchetti, mettono al centro della storia Lila e Lenù, due amiche la cui amicizia, lotte e crescita personale costituiscono il filo conduttore della narrazione.

Tuttavia, potremmo dire che la vera protagonista della storia è la città di Napoli, la città povera e tragica degli anni Cinquanta, un posto di fughe e ritorni, che la scrittrice è riuscita a descrivere in modo ineguagliabile.

Ma, quale è il rione dove si ambienta la serie?

Il Rione Luzzatti è il luogo dove tutto ha avuto inizio nella storia di Lila e Lenù, ed è, come detto, un quartiere reale di Napoli, situato nei pressi della stazione centrale della città. Questo quartiere è spesso indicato come il luogo in cui si trova il Rione della quadrilogia de “L’Amica Geniale“.

La terza stagione de “L’Amica Geniale” ha ridonato entusiasmo ai fan. Basata sul terzo romanzo della serie, “Storia di chi fugge e di chi resta”, pone la protagonista Lenù, ormai adulta, che vive a Torino, costantemente con il pensiero rivolto al rione dove è cresciuta con la sua amica e, a tratti, nemica, Lila. Alcune scene di questa produzione HBO e Rai sono state girate anche a Firenze. Tuttavia, è Napoli che rimane al centro della storia.

Il Rione de “L’Amica Geniale” è quindi un luogo reale, ma è anche il simbolo di un viaggio interiore, di una lotta per la crescita e la libertà, e di un’amicizia eterna