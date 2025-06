Laila Gohar: l’artista culinaria che ha stupito il mondo con una torta per Emily Ratajkowski

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Laila Gohar, artista culinaria di origine egiziana e residente negli Stati Uniti da oltre un decennio, ha conquistato la scena internazionale con le sue creazioni gastronomiche straordinarie. Famosa per le sue installazioni commestibili e le collaborazioni con marchi di alta moda come Prada, Gucci e Hermès, Gohar ha recentemente attirato l’attenzione per una torta di compleanno unica realizzata per la modella Emily Ratajkowski. Questo evento ha messo in luce non solo il talento dell’artista, ma anche la sua capacità di trasformare il cibo in un’esperienza visiva e sensoriale.

Una torta che ha catturato l’attenzione globale

Per celebrare il 34° compleanno di Emily Ratajkowski, Laila Gohar ha creato una torta che ha lasciato tutti senza parole. L’opera d’arte dolciaria riproduceva fedelmente le curve della modella, adornata con un bikini color aragosta e dettagli così realistici da sembrare quasi viva. La torta, decorata con margherite fresche e candeline, è diventata rapidamente il fulcro di discussioni sui social media, dove gli utenti hanno espresso ammirazione per l’originalità e l’audacia dell’opera. Accanto al dolce, una ciotola di caviale ha aggiunto un ulteriore tocco di lusso all’evento, rendendo la celebrazione ancora più esclusiva e memorabile.

La creazione di Gohar non è stata solo un dessert, ma un vero e proprio pezzo d’arte che ha suscitato emozioni e reazioni in tutto il mondo. La combinazione di estetica e gastronomia ha dimostrato come il cibo possa andare oltre la semplice nutrizione, diventando un mezzo di espressione artistica e comunicativa.

L’arte culinaria di Laila Gohar

Laila Gohar si distingue nel panorama culinario per la sua capacità di trasformare ingredienti comuni in opere d’arte straordinarie. Le sue installazioni sfidano le convenzioni tradizionali, portando il pubblico a riconsiderare il ruolo del cibo nella cultura contemporanea. Tra le sue creazioni più celebri si annoverano sculture di burro, una poltrona realizzata in pasta di brioche e una torre composta da migliaia di marshmallow. Ogni opera è caratterizzata da un’attenzione meticolosa ai dettagli e da un approccio innovativo che invita alla meraviglia e all’interazione.

La filosofia di Gohar si basa sull’uso di ingredienti semplici per creare esperienze che stimolino la curiosità e l’immaginazione. Ispirata da artisti del calibro di Salvador Dalí e Louise Bourgeois, l’artista riesce a fondere arte e gastronomia in un modo che sfida le aspettative e invita a una riflessione più profonda sul significato del cibo nella nostra vita quotidiana.

Collaborazioni e progetti recenti

Oltre alle sue installazioni personali, Laila Gohar ha intrapreso collaborazioni significative con designer e marchi di moda. Un esempio recente è la sua partnership con la stilista Simone Rocha, con la quale ha creato un’installazione presso il Dover Street Market di New York. Qui, Gohar ha allestito una tavola imbandita con piatti ispirati al patrimonio cinese della designer, dimostrando la sua versatilità e la capacità di adattarsi a diverse influenze culturali.

In aggiunta, Gohar ha lanciato Gohar World, un brand di prodotti per la tavola che unisce umorismo, artigianato e design surreale. Tra gli oggetti unici offerti, spicca il “chandelier per le uova”, un esempio perfetto della sua creatività e della sua visione artistica. Questo progetto non solo arricchisce il panorama culinario, ma offre anche al pubblico la possibilità di portare un pezzo dell’arte di Gohar nelle proprie case, rendendo ogni pasto un’esperienza straordinaria.

