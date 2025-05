Laerte Pappalardo parla della sua relazione con Selvaggia Lucarelli: un legame che resiste nel tempo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La separazione tra Laerte Pappalardo e Selvaggia Lucarelli ha suscitato l’interesse del pubblico, soprattutto ora che la giornalista si prepara a sposarsi nuovamente. Ospite del programma “La Volta Buona“, Pappalardo ha condiviso dettagli sulla loro storia, il loro rapporto attuale e la futura cerimonia nuziale della sua ex moglie. Con un figlio di vent’anni, Leon, la loro connessione va oltre la semplice amicizia, rivelando un legame che si è evoluto nel tempo.

La separazione e il rapporto attuale

Laerte Pappalardo, 49 anni, ha parlato della sua separazione da Selvaggia Lucarelli, 50 anni, avvenuta nel 2007. Durante la trasmissione, ha spiegato che la loro rottura è stata causata da motivi diversi da quelli che spesso portano a conflitti tra ex coniugi. “Dipende da come ci si lascia”, ha dichiarato Pappalardo, evidenziando che la loro separazione non è stata segnata da tradimenti o rancori. “Noi ci siamo lasciati per altri motivi, quindi non c’era questa cosa che ti fa stare male e che te la sogni la notte”, ha aggiunto, sottolineando la serenità con cui hanno affrontato la situazione.

Nonostante le difficoltà iniziali, Pappalardo ha affermato che oggi sono molto legati e che sono riusciti a mantenere un rapporto amichevole. “Siamo rimasti veramente amici, quello che è stato detto è stato detto e quello che è stato fatto è stato fatto”, ha dichiarato, evidenziando l’importanza della comunicazione e del rispetto reciproco. La loro amicizia è stata ulteriormente rafforzata dalla presenza di Leon, il loro unico figlio, che ora ha vent’anni.

L’invito al matrimonio di Selvaggia Lucarelli

Un tema centrale della conversazione è stato l’invito di Pappalardo al matrimonio di Selvaggia Lucarelli con Lorenzo Biagiarelli, previsto per il prossimo anno. Pappalardo ha confermato di essere stato invitato e ha espresso la sua gioia per l’occasione: “Ci vado con molta gioia”. La sua risposta positiva riflette un atteggiamento maturo e aperto nei confronti della nuova vita di Lucarelli, segno di un’evoluzione significativa nel loro rapporto.

Laerte ha anche parlato di Lorenzo, il compagno di Selvaggia, sottolineando che tra di loro non c’è malizia. “A lui piace Lorenzo, che ha 34 anni, 16 meno di Selvaggia“, ha affermato, evidenziando la mancanza di rivalità e il rispetto reciproco. Questo aspetto è fondamentale per mantenere un clima sereno, soprattutto considerando il legame che entrambi hanno con Leon.

La crescita personale e familiare

La separazione tra Pappalardo e Lucarelli ha portato a un percorso di crescita personale per entrambi. Pappalardo ha riconosciuto che le separazioni non sono mai facili e che ognuno affronta il dolore in modi diversi. “Ci sono stati anni tesi, assolutamente sì, perché le separazioni non sono mai facili”, ha dichiarato, ma ha anche sottolineato che alcuni riescono a superare queste difficoltà e a costruire relazioni positive.

La loro amicizia attuale è un esempio di come sia possibile mantenere legami affettivi anche dopo una rottura. “Non lo abbiamo fatto solo per nostro figlio”, ha concluso Pappalardo, indicando che la loro connessione va oltre le responsabilità genitoriali. Questo approccio maturo e rispettoso è un messaggio importante per chi si trova a vivere situazioni simili, dimostrando che è possibile ricostruire relazioni sane e significative anche dopo una separazione.

